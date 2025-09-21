Asonada impide captura de alias 'Chimbo de Oro', presunto disidente de las Farc en Meta

En la vereda La Samaria, Meta, se frustró la captura de un presunto disidente de las Farc, alias ‘Chimbo de Oro’, debido a la intervención de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero, quienes impidieron la acción de las autoridades mediante bloqueos y una asonada. El individuo es señalado como coordinador logístico de la estructura Éver Castro y está involucrado en delitos graves como reclutamiento ilícito y porte de armas.

En la vereda La Samaria, ubicada en el municipio de La Macarena, departamento del Meta , se produjo un incidente que involucró a tropas de la Fuerza de Tarea Omega, en colaboración con el Cuerpo Técnico de Investigación ( CTI ) de la Fiscalía y la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales. El objetivo de la operación era la captura de Oliver Lozano Serna , conocido bajo el alias ‘Chimbo de Oro’.

Sin embargo, la intervención de integrantes de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero, mediante bloqueos y lo que se describe como una asonada, impidió que la captura se llevara a cabo. El comandante de la Fuerza de Tarea Omega, Carlos Ernesto Marmolejo, relató que la unidad militar y los funcionarios del CTI fueron rodeados por campesinos, algunos de los cuales portaban chalecos que presumiblemente pertenecían a la Guardia Ambiental Campesina del Lozada del Guayabero. Este suceso generó una tensión considerable y obligó a las autoridades a replantear su estrategia en el terreno.\La situación se complica aún más al considerar la gravedad de las acusaciones contra Oliver Lozano Serna. Según las autoridades, ‘Chimbo de Oro’ es señalado como el coordinador logístico de la estructura Éver Castro, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, una facción disidente de las Farc. Los delitos atribuidos a este individuo son de alta gravedad, incluyendo el reclutamiento ilícito de personas, el concierto para delinquir agravado y el porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. La mera presencia de armas y la coordinación de actividades delictivas en una zona rural como La Samaria plantean serios problemas de seguridad y estabilidad para la población. El incidente pone de manifiesto la compleja realidad que se vive en ciertas regiones del país, donde las actividades de grupos armados ilegales y la resistencia de las comunidades a la acción de la justicia se entrelazan, dificultando la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden público.\Las autoridades han reaccionado con firmeza ante los hechos, advirtiendo que la intervención de líderes comunitarios para obstaculizar la acción judicial será denunciada formalmente ante las instancias competentes. Además, se ha expresado un rechazo contundente a estos actos, argumentando que ponen en riesgo la seguridad territorial y la vida de los soldados y funcionarios involucrados. El comandante Marmolejo hizo un llamado a las comunidades para que permitan a las autoridades cumplir con sus funciones y así contribuir a la tranquilidad de la región. La situación en La Samaria refleja un desafío significativo para el Estado en su lucha contra el crimen organizado y las disidencias de las Farc. La necesidad de encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de la ley, el respeto a los derechos humanos y la atención a las necesidades de las comunidades se vuelve primordial en este contexto. La investigación en curso y las acciones futuras de las autoridades determinarán el curso de los acontecimientos y la posibilidad de restaurar la paz y la seguridad en la zona





