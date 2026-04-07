Astronautas de Artemis II Conversan con el Presidente Trump sobre el Viaje al Lado Oscuro de la Luna

Tras completar su paso por el lado oscuro de la Luna, la tripulación de la misión Artemis II, que incluye astronautas de la NASA y la Agencia Espacial Canadiense, conversó con el presidente de Estados Unidos. Compartieron sus experiencias, destacando momentos clave y hallazgos científicos de la misión, marcando un hito en la exploración lunar.

Después de restablecer la comunicación con la Tierra, los astronautas de la misión Artemis II mantuvieron una conversación con el presidente de Estados Unidos, expresando su gratitud por el coraje de los cuatro tripulantes de la nave Orión. Los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman compartieron en vivo sus experiencias con el presidente, relatando su viaje por el lado oscuro de la Luna, en la fase crucial de su misión antes de emprender el regreso a la Tierra.

“Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando”, respondió el capitán Victor Glover al mandatario, cuando le preguntó cómo se sintieron al atravesar el lado oscuro de la Luna y perder la comunicación con la Tierra por más de 40 minutos. En una llamada, transmitida por la NASA, entre los cuatro miembros de Artemis II y el presidente, Glover añadió que estuvieron especialmente ocupados durante ese momento crucial de su misión, debido a la necesidad de registrar las variaciones de la superficie lunar en este lado poco explorado. El mandatario también indagó sobre “cuál es la parte más inolvidable de este día histórico”, a lo que el comandante, Reid Wiseman, respondió: “Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo”.\Los cuatro astronautas del equipo, en el sexto día de una misión de diez, completaron sus observaciones a las 21:30 horas del este de Estados Unidos (01:30 GMT del martes), y anticipan abandonar la esfera de influencia lunar este martes a las 13:25 horas (19:25 GMT) para iniciar su retorno a la Tierra el próximo viernes. Durante su paso por detrás de la Luna, los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, llevaron a cabo estudios de la cara oculta mediante fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula. En este periodo, la tripulación perdió la comunicación con el centro de control de la NASA en Houston (Texas) por 40 minutos, comenzando a las 18:44 horas del este de Estados Unidos (22:44 GMT), ya que la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y la Tierra, tal como estaba previsto. La tripulación informó a la NASA sobre sutiles diferencias de color, un hallazgo que contribuirá a la mejora de la comprensión científica de la Luna, puesto que los tonos de marrón y azul, perceptibles de cerca, ayudan a revelar la composición mineral distintiva y su antigüedad.\El lanzamiento de Artemis II tuvo lugar el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida), dando inicio a una misión de diez días que representa el retorno de los humanos a la órbita lunar después de medio siglo, sentando las bases para una futura base estadounidense en la Luna y la futura exploración humana de Marte. Este proyecto es un hito crucial en la historia de la exploración espacial, demostrando la capacidad de la humanidad para regresar y profundizar su conocimiento sobre la Luna. La misión no solo se enfoca en la observación y el estudio de la superficie lunar, sino que también sirve como una prueba fundamental para las tecnologías y procedimientos que se emplearán en futuras misiones a destinos más lejanos, como Marte. La colaboración internacional, con la participación de la Agencia Espacial Canadiense, subraya la importancia de la cooperación global en la exploración espacial, un esfuerzo que requiere de la unión de conocimientos, recursos y experiencias de múltiples países. La experiencia de los astronautas a bordo de Artemis II es invaluable, brindando información de primera mano y permitiendo a los científicos y ingenieros ajustar y optimizar las futuras misiones espaciales. La misión Artemis II representa un paso significativo en el ambicioso plan de la exploración espacial, allanando el camino para futuras generaciones de exploradores y descubridores





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