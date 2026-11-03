Astronautas de la NASA votan desde la EEI en las elecciones de EE. UU.

Anil Menon, Jessica Watkins y Luke Delaney ejercieron su derecho al voto desde la Estación Espacial Internacional el 3 de noviembre de 2026 mediante un sistema seguro.

Tres astronautas de la NASA, identificados como Anil Menon, Jessica Watkins y Luke Delaney, ejercieron su derecho constitucional al voto en las elecciones legislativas de Estados Unidos celebradas el martes 3 de noviembre de 2026. El proceso electoral se llevó a cabo desde la órbita terrestre, a bordo de la Estación Espacial Internacional, marcando un hito en la participación ciudadana de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran fuera del territorio nacional.

La participación de los miembros de la tripulación fue confirmada públicamente por Anil Menon a través de una publicación en la red social X. En el video publicado, el astronauta mostró el procedimiento técnico que utilizó desde su habitación dentro de la estación orbital, donde completó su sufragio utilizando un ordenador personal conectado a la infraestructura de comunicaciones de la agencia espacial.

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Mecanismo técnico de votación orbital

La NASA cuenta con un procedimiento establecido que permite a sus astronautas ejercer el voto a distancia mediante el Programa de Navegación y Comunicación Espacial (SCaN). Este sistema aprovecha la red de comunicaciones existente para mantener el contacto entre la Tierra y las tripulaciones en órbita, utilizando dicha infraestructura para la transmisión segura de papeletas electrónicas hacia las autoridades electorales correspondientes.

El protocolo implica varias etapas críticas para garantizar la validez del sufragio. Primero, los astronautas deben comunicarse con la oficina del secretario del condado donde están registrados como votantes. Segundo, acceden a una papeleta electrónica mediante el mecanismo de voto en ausencia o anticipado. Posteriormente, completan el documento desde la Estación Espacial Internacional utilizando un ordenador dedicado.

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Una vez diligenciado, el documento se transmite mediante la red de comunicaciones de la NASA. Finalmente, la agencia espacial transfiere físicamente el documento al secretario del condado encargado de recibir y procesar el voto. Este proceso asegura que la participación no requiera que los tripulantes regresen a Estados Unidos ni interrumpan sus actividades científicas y operativas en la estación.

Seguridad y cifrado de datos electorales

La integridad de la información es un pilar fundamental del mecanismo descrito. Según detalló la NASA, las papeletas se encuentran completamente cifradas durante todo el procedimiento. El contenido está estrictamente restringido, de modo que solo el astronauta que emite el voto y el funcionario electoral responsable tienen acceso a la información contenida en el documento.

Esta medida de seguridad es crucial para preservar la confidencialidad del sufragio y prevenir cualquier tipo de interferencia externa. La agencia espacial ha reafirmado que el sistema está diseñado para mantener los más altos estándares de seguridad, garantizando que el voto emitido desde cientos de kilómetros de la superficie terrestre tenga la misma validez legal que uno emitido en tierra.

Integrantes de la tripulación espacial

Anil Menon es parte de la misión rusa Soyuz MS-29, a la que llegó a la estación el pasado 14 de julio. Sus compañeros, Jessica Watkins y Luke Delaney, forman parte de la misión Crew-13 de SpaceX, la cual despegó de la Tierra el 1 de octubre. Ambos grupos operan bajo distintos contratos y misiones, pero comparten el privilegio de votar desde el espacio.

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En el video compartido, Menon señaló que llenaron una papeleta electrónica y la enviaron de forma segura. Durante la grabación, el astronauta explicó que su habitación también funciona como una cabina electoral temporal. Además, apareció con un distintivo adherido a su ropa con el mensaje "He votado" (I voted), evidenciando su participación activa en el proceso democrático.

Reacciones y contexto político electoral

Jared Isaacman, jefe de la agencia espacial estadounidense, también se pronunció sobre la participación de los tres tripulantes. Destacó el hecho de que ejercieran su derecho al voto desde la órbita terrestre, manifestando: "Fuera del planeta y aun así se presentan a votar". Su comentario resaltó la capacidad tecnológica y la dedicación cívica de los astronautas en misiones de alta complejidad.

La votación de Menon, Watkins y Delaney se sumó a la jornada electoral general que se desarrolló en los diferentes estados del país. Los ciudadanos estadounidenses fueron convocados para elegir a sus representantes en el Congreso y otros cargos de elección popular. Las elecciones del 3 de noviembre representan una jornada determinante para la composición del poder legislativo.

Estos comicios definirán qué partido tendrá el control del Congreso y, por tanto, las condiciones políticas bajo las cuales la Administración del presidente Donald Trump podrá impulsar sus iniciativas durante los dos últimos años de su segundo mandato. En estas elecciones se disputan 435 escaños de la Cámara de Representantes, renovando todos los puestos de esta corporación legislativa clave para el sistema político estadounidense.