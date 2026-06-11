Atacado por perros en Bogotá y Palmira: Alerta sobre los riesgos de tener animales sin control

La noticia alerta sobre los riesgos de tener animales sin control, como los ataques sufridos por Jesús María Gómez y un niño de 10 años en Bogotá y Palmira, respectivamente. Se pide que las autoridades tomen medidas para evitar estos hechos y garantizar la seguridad de la población.

Alerta Bogotá habló con el hombre, quien quedó con lesiones severas en su cara, tobillos y piernas. Jesús María Gómez, quien tiene 66 años, vivió un hecho atemorizante cuando se encontraba arreglando su casa en el barrio El Porvenir, sur de Bogotá.

Alerta Bogotá conoció que Gómez fue atacado por dos perros de raza pitbull. Al parecer, los animales estaban recorriendo los alrededores sin bozal ni correa. El adulto mayor le contó a la cadena radical que estaba poniéndole tablas a la parte delantera de su casa. Los perros estaban siendo paseados por una mujer y la sorpresa llegó cuando los perdió de vista por un segundo.

Cuando vieron al hombre, presuntamente se fueron a toda velocidad y lo atacaron. Gómez quedó con graves heridas en su cara, tobillos y piernas. En medio del hecho, gritó desesperado, lo que permitió que un vecino lo ayudara, aunque quedara también lesionado. 20 minutos después, se presentó la Policía para imponerle comparendos a la dueña de los pitbulls. Aunque el caso no quedó ahí, por el hecho que un vecino presentó la denuncia.

Por si fuera poco, Gómez relató que su hijo le contó que, a los pocos días, la mujer volvió a salir con los animales sin bozal ni medidas de seguridad. Además, se supo que han estado en medio de más ataques inesperados. En enero de este 2026, ocurrió un hecho similar en Palmira, Valle del Cauca. Un niño de 10 años que estaba jugando fútbol fue atacado por un perro.

‘Él estaba entrenando fútbol y ahora tiene un trauma muy grande porque él ve con sus ojos cuando el perro cierra la boca con toda su carita adentro’, narró la mamá sobre cómo ocurrió el suceso. Se cree que este no fue el único reporte que ha tenido a este perro como protagonista. Por eso, la ciudadanía hizo un llamado para que las autoridades tomaran acciones





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Atacado Por Perros Riesgo De Tener Animales Sin Control Atacado En Bogotá Y Palmira Alarma Sobre Los Riesgos Petición De Medidas Por Parte De Las Autoridad

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