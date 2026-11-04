Atacan a balazos a conductor de articulado de TransMilenio en Bogota

Un hombre disparo contra el conductor de un bus articulado en la avenida El Dorado de Bogota. El trabajador fue operado tras el ataque y las autoridades investigan los hechos.

De acuerdo con la informacion preliminar de la Policia Metropolitana de Bogota, un articulado del sistema TransMilenio se encontraba en movimiento cuando un hombre descendio de una motocicleta y disparo en repetidas ocasiones contra el conductor.

Tras el ataque, el agresor huyo del lugar en un vehiculo en el que otro hombre lo esperaba, y tomo rumbo hacia el oriente de la ciudad. El bus termino chocando contra una de las barreras del corredor vial. El vidrio delantero del articulado quedo con varios impactos de bala. Pese a estar herido, el conductor logro detener el vehiculo para evitar que se produjera otro incidente.

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Otros operadores que se encontraban en el sector lo auxiliaron mientras llegaban las autoridades y se coordinaba su traslado a un centro asistencial. El teniente coronel Luis Pardo, oficial de guarnicion de la Policia de Bogota, explico que los uniformados llegaron al deprimido vial despues de recibir el reporte de la central de comunicaciones. En el lugar atendieron la situacion y coordinaron el traslado del trabajador a un hospital cercano.

Conductor requiere intervencion quirurgica

El oficial confirmo que el conductor tuvo que ser sometido a una intervencion quirurgica debido a las lesiones ocasionadas por los disparos, y que al momento de entregar el balance su estado de salud era reservado. Por su parte, en declaraciones al programa El Ojo de la Noche de Noticias Caracol, el uniformado senalo que la victima fue trasladada al centro asistencial, donde recibe atencion medica.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido las razones del ataque ni han confirmado si existia algun vinculo entre el conductor y los responsables de la agresion. Tras lo ocurrido, unidades de Policia Judicial e Inteligencia comenzaron las labores para reconstruir las circunstancias del atentado y establecer la identidad de los hombres que habrian participado. Entre las diligencias se encuentran las entrevistas a personas que presenciaron los hechos, las labores de vecindario y la recoleccion de elementos materiales probatorios.

Fiscalia investiga escena del atentado

Tambien se adelanta la revision de las camaras de seguridad instaladas en el corredor de la calle 26 y sus alrededores. En el procedimiento participaron investigadores del Cuerpo Tecnico de Investigacion de la Fiscalia, quienes apoyaron la inspeccion de la escena y la recoleccion de elementos para avanzar en el esclarecimiento del caso. Las autoridades buscan determinar como llegaron los atacantes al lugar, cual fue la ruta que utilizaron para escapar y que circunstancias rodearon el atentado.

La Policia hizo un llamado a los ciudadanos que tengan informacion sobre lo sucedido para que la entreguen a las autoridades a la linea de emergencia 123 o al CAI mas cercano, con el fin de identificar y capturar a los responsables. Mientras se desarrollaban las diligencias judiciales, las autoridades acordonaron el sector y ordenaron el cierre temporal del carril exclusivo de TransMilenio para facilitar el trabajo de los investigadores.

TransMilenio rechaza agresion y exige seguridad

La medida obligo a otros buses articulados a salir de la calzada exclusiva y transitar por los carriles destinados al trafico mixto, lo que ocasiono afectaciones en la movilidad de la avenida El Dorado durante varias horas. Por su parte, TransMilenio rechazo la agresion contra uno de sus trabajadores y expreso su preocupacion por lo ocurrido, reiterando su respaldo a los conductores que prestan el servicio a diario en la ciudad.

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La entidad no descarto acciones adicionales para fortalecer la seguridad de sus operadores, mientras avanzan las investigaciones que permitiran esclarecer el ataque y determinar si existe una relacion con otros hechos de violencia registrados en la capital.