Ataque a bala deja herido a hombre en Soledad, Atlántico

Jesús David Ramírez López, de 30 años, fue atacado a bala en el barrio Los Cusules, Soledad. Las autoridades investigan los móviles del ataque, que podría estar relacionado con su trabajo como 'cobra diario'.

Un nuevo episodio de violencia sacudió la tranquilidad del barrio Los Cusules, ubicado en el municipio de Soledad , Atlántico, durante la mañana del domingo 26 de abril.

Jesús David Ramírez López, un hombre de 30 años, fue víctima de un ataque a bala que lo dejó herido. El incidente, ocurrido alrededor de las 9:50 a.m., según los primeros reportes de las autoridades, ha generado consternación entre los residentes y reavivado las preocupaciones sobre la seguridad en la zona.

La víctima se encontraba en compañía de su esposa cuando un individuo, que se desplazaba en una motocicleta, se les acercó y abrió fuego en su contra sin previo aviso. Ramírez López recibió múltiples disparos y fue rápidamente atendido, siendo trasladado a un centro médico para recibir la atención necesaria. Su estado de salud actual se mantiene bajo evaluación médica.

Las investigaciones preliminares revelaron que Jesús David Ramírez López tenía un antecedente judicial por el delito de porte ilegal de armas. Este dato, aunque relevante, no esclarece aún los motivos detrás del ataque. La esposa de la víctima proporcionó un testimonio crucial a las autoridades, revelando que su esposo había comenzado recientemente a trabajar como 'cobra diario', es decir, recaudando dinero en rutas de transporte público en la zona oriental del departamento del Atlántico.

Específicamente, Ramírez López cubría rutas en municipios como Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela. Según su relato, la motocicleta utilizada por el atacante le había sido proporcionada por el propietario de la ruta de cobro, lo que sugiere una posible conexión entre el ataque y su nuevo empleo.

Esta información ha abierto una nueva línea de investigación para las autoridades, quienes buscan determinar si el ataque fue una represalia relacionada con el trabajo de Ramírez López o si existen otros factores involucrados. La posibilidad de que el ataque esté vinculado a disputas por el control de las rutas de transporte público es una hipótesis que se está explorando a fondo.

La Policía del Atlántico ha desplegado un operativo especial en el área metropolitana de Barranquilla, con el objetivo de esclarecer los hechos y capturar al responsable del ataque. Se están revisando cámaras de seguridad de la zona y se están entrevistando a testigos para obtener más información sobre el incidente y la identidad del agresor. Las autoridades han manifestado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Este nuevo acto de violencia se suma a una serie de incidentes similares que han ocurrido en los últimos meses en la región, lo que ha generado un clima de inseguridad y temor entre la población. La comunidad de Los Cusules ha expresado su preocupación por la creciente ola de criminalidad y ha solicitado a las autoridades que redoblen los esfuerzos para protegerlos.

Se espera que los resultados de la investigación permitan identificar a los responsables del ataque y prevenir futuros incidentes. La situación exige una respuesta integral que involucre a las autoridades, la comunidad y otros actores sociales para abordar las causas de la violencia y promover una cultura de paz y seguridad





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