Ataque a bala en Magangué deja tres heridos; uno en estado crítico

Tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron baleadas en un conocido estadero de Magangué por sicarios en moto. Una de las víctimas se encuentra en estado crítico, mientras que las otras dos presentan lesiones que no comprometen su vida pero requieren atención médica.

Un violento suceso irrumpió la tranquilidad de Magangué la noche del jueves 16 de abril, cuando tres personas fueron víctimas de un ataque a bala mientras compartían en un conocido establecimiento de la localidad. Los hechos, perpetrados por sicarios que se movilizaban en motocicleta y que actualmente se encuentran prófugos, han generado consternación en el municipio bolivarense. Los medios de comunicación locales han identificado a las personas heridas como Iris Margoth Durán Flórez, de 39 años; Bleidys Ramos Villegas, de 28 años; y Ramiro Alberto Beltrán Obando, de 43 años.

El estado de salud de Iris Margoth Durán Flórez es el más preocupante. Según informes de los portales informativos de la región, recibió impactos de bala en el abdomen y el pecho, lo que la mantiene en pronóstico reservado en el Hospital La Divina Misericordia. La mujer fue sometida a cirugía en la misma noche del incidente en un intento por salvarle la vida. Por su parte, Bleidys Ramos Villegas, según testimonios de quienes presenciaron el ataque, fue herida en una de sus piernas. Afortunadamente, su condición se reporta como estable y las lesiones no ponen en riesgo su vida, aunque su recuperación requerirá atención médica.

Ramiro Alberto Beltrán Obando, la tercera víctima, sufrió un disparo en el cuello y se encuentra bajo estricta vigilancia médica en el mismo centro hospitalario. Su estado de salud también es delicado y se evalúa constantemente. Las primeras versiones de los hechos sugieren que dos individuos llegaron en una motocicleta al lugar. Al notar la presencia del grupo, uno de ellos, quien se encontraba como parrillero, descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó indiscriminadamente contra las personas. Las autoridades aún no han determinado si el atentado iba dirigido específicamente contra alguna de las víctimas o si fue un acto aleatorio. La Policía de Bolívar no ha emitido un comunicado oficial al respecto, y las investigaciones para dar con los responsables están en curso.

La comunidad de Magangué espera un pronunciamiento oficial y acciones contundentes para esclarecer este grave hecho de violencia que ha alterado la paz de la región. La incertidumbre sobre las motivaciones detrás del ataque y la fuga de los agresores aumenta la tensión y la preocupación entre los habitantes, quienes exigen justicia y medidas de seguridad que prevengan futuros incidentes de esta naturaleza





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