Ataque a comentarista durante final de Liga BetPlay en Colombia

El exdirector técnico y comentarista de Win Sports, Juan José Peláez, sufrió un ataque durante la final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot.

El exdirector técnico y comentarista de Win Sports, Juan José Peláez, sufrió un ataque durante la final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot.

Según la periodista Andrea Guerrero, directora de Win Sports, Peláez tuvo que ser atendido por personal médico debido a que se rompió un vidrio en la cabina de transmisión por parte de hinchas de Atlético Nacional. La Policía Nacional capturó a la persona responsable y la va a judicializar por daño en bien ajeno y lesiones personales. Esta es la segunda vez en un mes que se registran incidentes de violencia en el fútbol profesional colombiano.

La periodista Andrea Guerrero expresó su solidaridad con Peláez, quien viaja mañana al mundial, y pidió que se tomen acciones para frenar este tipo de acciones. Desde Atlético Nacional se pronunciaron por lo sucedido y confirmaron que la persona que afectó la cabina fue capturada por la Policía Nacional. La violencia en el fútbol profesional colombiano sigue siendo un problema serio que requiere de una solución urgente.

La gente pide que se tomen medidas para prevenir estos incidentes y que se castigue a los responsables. La final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla fue transmitida por Win Sports, pero la violencia en el estadio Atanasio Girardot no permitió que el partido se desarrollara de manera pacífica. La periodista Andrea Guerrero expresó su preocupación por la seguridad de los hinchas y de los periodistas que trabajan en el fútbol profesional colombiano.

La violencia en el fútbol profesional colombiano es un problema que requiere de una solución urgente y que involucre a todas las partes interesadas. La gente pide que se tomen medidas para prevenir estos incidentes y que se castigue a los responsables. La final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla fue un partido importante para ambas equipos, pero la violencia en el estadio Atanasio Girardot no permitió que el partido se desarrollara de manera pacífica.

La periodista Andrea Guerrero expresó su solidaridad con Peláez y pidió que se tomen acciones para frenar este tipo de acciones. La violencia en el fútbol profesional colombiano sigue siendo un problema serio que requiere de una solución urgente. La gente pide que se tomen medidas para prevenir estos incidentes y que se castigue a los responsables.

La final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla fue un partido importante para ambas equipos, pero la violencia en el estadio Atanasio Girardot no permitió que el partido se desarrollara de manera pacífica





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