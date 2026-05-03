Ataque a Pareja y Camioneta Incinerada en San Rafael, Antioquia

Una pareja fue atacada a tiros en San Rafael, Antioquia, y su camioneta fue quemada por completo. Ambos esposos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital en Guatapé. Las autoridades investigan el incidente.

Un incidente violento sacudió la tranquilidad de la zona rural del municipio de San Rafael , Oriente antioqueño, dejando a una pareja de esposos herida y su vehículo destruido por completo.

La Policía de Antioquia confirmó que el ataque, perpetrado con armas de fuego, ocurrió en la vereda Farallones, sobre la vía que conecta Guatapé con San Rafael. Las autoridades investigan las motivaciones detrás de este hecho, que ha generado consternación en la comunidad local. El hombre, de 34 años, sufrió una herida por proyectil en la pantorrilla derecha, requiriendo once puntos de sutura para su tratamiento.

Su esposa, de 32 años, también resultó lesionada durante el ataque, aunque la naturaleza exacta de sus heridas no ha sido detallada por las autoridades. Ambos fueron rápidamente trasladados a un centro asistencial en Guatapé, donde reciben la atención médica necesaria para su recuperación. La camioneta en la que viajaban, una Ford Ranger blanca modelo 2012, fue completamente incinerada, presentando múltiples impactos de bala que evidencian la intensidad del ataque.

La destrucción total del vehículo dificulta la recolección de pruebas forenses, complicando aún más la investigación. Según el reporte oficial, la pareja se dirigía desde unas cabañas cercanas a la hidroeléctrica de EPM hacia sus destinos, cuando fueron interceptados por un grupo de individuos armados. Los atacantes, descritos como portadores de prendas oscuras y pasamontañas, les bloquearon el paso y abrieron fuego contra la camioneta.

La pareja, ante la inminente amenaza, se vio obligada a detener la marcha y descender del vehículo. Los agresores, tras perpetrar el ataque, huyeron hacia una zona boscosa adyacente, aprovechando la densa vegetación para evadir la captura. La rápida reacción de un ciudadano que transitaba por la zona en motocicleta fue crucial para auxiliar a las víctimas.

Este individuo, al percatarse de la situación, brindó asistencia inmediata a la pareja, facilitando su traslado a un lugar seguro y posterior atención médica. La colaboración ciudadana se presenta como un elemento fundamental en la investigación, ya que cualquier información proporcionada por testigos podría ser clave para identificar y capturar a los responsables. Las autoridades han desplegado un amplio operativo de búsqueda en la zona, con el objetivo de rastrear a los atacantes y esclarecer las circunstancias del incidente.

Se están realizando entrevistas a testigos, análisis de pruebas recolectadas en el lugar de los hechos y revisión de cámaras de seguridad en las cercanías para obtener pistas que conduzcan a la identificación de los agresores. Las autoridades no han descartado ninguna hipótesis en relación con las posibles motivaciones del ataque. Se investiga si se trata de un acto de violencia relacionado con actividades ilícitas, un ajuste de cuentas personal o un ataque indiscriminado.

La zona donde ocurrió el incidente es conocida por ser un corredor utilizado para el transporte de mercancías y personas, lo que podría indicar que el ataque estuvo relacionado con actividades criminales. Sin embargo, las autoridades también están considerando otras posibilidades, como un posible error de identidad o un ataque dirigido específicamente contra alguno de los miembros de la pareja.

La investigación se centra en determinar si las víctimas tenían algún tipo de vínculo con grupos armados ilegales o si habían recibido amenazas previas. La seguridad en la región ha sido reforzada, con un aumento de la presencia policial en las vías y zonas rurales. Se han implementado controles de seguridad más estrictos y se están realizando patrullajes constantes para prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades han reiterado su compromiso de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de llevar a los responsables de este ataque ante la justicia. Se insta a la comunidad a colaborar con las autoridades proporcionando cualquier información que pueda ser útil para la investigación. La tranquilidad de la región se ha visto afectada por este incidente, y se espera que las autoridades logren esclarecer los hechos y capturar a los responsables para restablecer la confianza de la comunidad





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