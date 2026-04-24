Ataque a Trabajadora de SuperGiros en Barranquilla Genera Alerta por Extorsión

Una empleada de SuperGiros fue atacada a tiros en Barranquilla, lo que reaviva la preocupación por la extorsión y la violencia contra el gremio del chance. Las autoridades investigan el incidente y su posible conexión con el Clan del Golfo.

Un nuevo episodio de violencia sacudió la noche del miércoles 22 de abril el barrio Las Malvinas, ubicado en la zona suroccidental de Barranquilla . Esther Daniela Peña Rivaldo, una joven de 29 años que trabajaba para la empresa de giros SuperGiros, fue víctima de un ataque a tiros mientras cumplía con sus labores en uno de los puntos de atención de la compañía.

La gravedad de las heridas obligó a su traslado inmediato a la Clínica San Ignacio, donde su estado de salud se mantiene bajo pronóstico reservado. La rápida propagación de la información a través de redes sociales reveló la existencia de un video que documenta el ataque. En las imágenes se aprecia a un individuo acercándose al establecimiento sin previo aviso, desenfundando un arma de fuego y disparando contra la víctima antes de emprender la huida.

Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar los motivos detrás de este acto violento e identificar al responsable. Si bien aún no se ha establecido una línea de investigación definitiva, los investigadores del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana están considerando la posibilidad de que el ataque esté relacionado con el gremio del chance y las prácticas de extorsión que lo aquejan.

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos diez años para combatir la presencia de grupos criminales en la región, incluyendo capturas y el decomiso de armamento, la violencia persiste y resurge con nuevos actores que buscan generar temor a través de atentados y amenazas. Este incidente se suma a una serie de ataques recientes contra SuperGiros, especialmente durante el último trimestre de 2024, que han generado una profunda preocupación en la empresa y en la comunidad.

Se sospecha que estos ataques fueron ordenados por el Clan del Golfo, una organización criminal que ha extendido su influencia desde municipios apartados hasta las principales ciudades de la costa Caribe. El 4 de noviembre de 2024, la comunidad de Bosconia, en el departamento del Cesar, fue testigo del brutal asesinato de Marlen Fernanda Mozo, una joven trabajadora de SuperGiros, frente a su lugar de trabajo.

Este hecho desencadenó una ola de violencia que se propagó a otros departamentos como Sucre, Magdalena, Atlántico y La Guajira, creando un clima de tensión e incertidumbre. Es importante recordar que, días antes del atentado contra Marlen Fernanda, en la ciudad de Cartagena, fue asesinado a tiros Arnaldo Julio Fábregas, un expolicía barranquillero que se desempeñaba como empleado de vigilancia de SuperGiros.

Estos eventos sugieren un patrón de ataques dirigidos contra empleados y establecimientos de la empresa, lo que refuerza la hipótesis de una campaña de extorsión y terror por parte de grupos criminales. La situación exige una respuesta contundente por parte de las autoridades para proteger a los trabajadores del sector y garantizar la seguridad ciudadana. La investigación debe enfocarse en desmantelar las estructuras criminales responsables de estos ataques y en prevenir futuros incidentes.

La comunidad exige justicia y tranquilidad, y espera que las autoridades tomen medidas efectivas para poner fin a esta ola de violencia que amenaza la paz y la estabilidad de la región. La empresa SuperGiros, por su parte, debe fortalecer sus medidas de seguridad y brindar apoyo a sus empleados y sus familias. La colaboración entre las autoridades, la empresa y la comunidad es fundamental para superar esta crisis y construir un futuro más seguro para todos





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