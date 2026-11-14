Ataque al Eln en Venezuela: El Rol de EE.UU. y el Nuevo Control del Congreso

Tras el ataque al campamento del Eln en Apure, la victoria demócrata en EE.UU. impone supervisión a la Operación Escudo de las Américas.

El ataque atribuido al Ejército Nacional de Colombia contra un campamento del Elren en el estado Apure, ocurrido el pasado 30 de octubre, ha revelado evidencias de una colaboración directa con Estados Unidos. Este operativo, que habría dejado al menos 23 muertos según versiones no oficiales, contó con el aporte de inteligencia y drones estadounidenses.

Implicaciones Políticas de las Elecciones

La victoria de los demócratas en las elecciones del Congreso estadounidense introduce un factor de incertidumbre para la continuación de este tipo de operaciones militares en la región. Ahora, la administración de Donald Trump podría enfrentar restricciones significativas para ejecutar misiones bajo la estrategia Escudo de las Américas, que busca combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

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Historial de Operaciones en Territorio Venezolano

Este incidente marca la tercera operación ordenada por Donald Trump en territorio venezolano. La primera tuvo lugar en enero pasado, con un desembarco militar en Caracas destinado a capturar a Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York. Posteriormente, en junio, Estados Unidos ejecutó un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra el refugio de 'Niño Guerrero', líder principal del Tren de Aragua.

Estrategia Escudo de las Américas y Aliados

La estrategia Escudo de las Américas, lanzada por Trump en marzo pasado, incluye la participación de 14 naciones, entre ellas Colombia. La colaboración con Estados Unidos es crucial para Bogotá, ya que grupos como el Elren y las disidencias de las Farc se han asentado en Venezuela con supuesta complacencia del régimen de Nicolás Maduro, aprovechando la zona conocida como la Segunda Marquetalia.

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Nuevo Escenario de Supervisión y Control

El cambio en el balance de poder en el Congreso, con mayorías democráticas en el Senado y la Cámara de Representantes, implica un mayor escrutinio. Analistas como Ronal Rodríguez de la Universidad del Rosario señalan que el gobierno de Trump ya no tendrá carta blanca y deberá rendir cuentas por las acciones consideradas ejecuciones extrajudiciales.

Impacto en la Seguridad Regional

A pesar del nuevo control político, el gobierno colombiano mantiene su interés en que continúe la presión contra las organizaciones criminales transnacionales. La recuperación de la seguridad por parte de Washington es fundamental para evitar que estos grupos organicen atentados en territorio colombiano, aprovechando la ofensiva del presidente Gustavo Petro.