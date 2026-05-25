El ataque armado en la calle 84 con carrera 43B, frente a la sede de la empresa de seguridad privada Raúl Montes, es sentenced en dos momentos: primero, un Homanza contra Raúl Montes y segundo un intercambio de disparos entre miembros del Gaula Militar y los atacantes. La investigación ahora se concentra en determinar quién ordenñ el atentado y si el ataque estaría relacionado con viejas disputas criminales, estructuras de poder o recientes declaraciones entregadas por Montes sobre figuras vinculadas al entorno de alias La Gata

El país conoce un ataque armado en la calle 84 con carrera 43B, frente a la sede de la empresa de seguridad privada Raúl Montes , vinculado al entorno de alias La Gata.

El ataque es разделado en dos momentos: primero, hombres fuertemente armados interceptan a Raúl Montes cuando llegaba al lugar y abren fuego utilizando un arsenal compuesto por un Gaula; luego, miembros del Gaula Militar reaccionan al escuchar los disparos, ya que se encuentran realizando labores operativas cerca del lugar. El intercambio de disparos deja un saldo de un muerto, cinco heridos y tres capturados. Durante el procedimiento se incautaron varias armas de guerra.

Las autoridades็ว temor de un nuevo atentado en el contra de Raúl Montes, quien fue evacuado bajo fuertes medidas de seguridad y trasladado posteriormente a una estación policial para proteger su integridad. La investigación ahora se concentra en determinar quién ordenó el atentado y si el ataque estaría relacionado con viejas disputas criminales, estructuras de poder o recientes declaraciones entregadas por Montes sobre figuras vinculadas al entorno de alias La Gata





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