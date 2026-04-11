Ataque armado en Marinilla: Un muerto y dos heridos, incluyendo un menor

Un ataque con arma de fuego en la zona rural de Marinilla, Antioquia, dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas. Las autoridades investigan las causas del incidente, que podría estar relacionado con un ajuste de cuentas. Se ofrece recompensa por información.

Un trágico incidente violento ha conmocionado la zona rural de Marinilla , Antioquia, donde un ataque con arma de fuego resultó en una persona fallecida y dos heridas, incluyendo a un menor de edad. El suceso tuvo lugar en la vereda El Socorro, ubicada a unos 30 minutos del centro urbano, en un área donde las víctimas se dedicaban a labores agrícolas, específicamente en un cultivo de granadilla.

Según las primeras investigaciones, un individuo llegó al lugar y abrió fuego sin mediar palabra contra las personas presentes. La comunidad, consternada, alertó de inmediato a las autoridades, quienes rápidamente se desplegaron en el lugar para iniciar las investigaciones pertinentes.\Como consecuencia del ataque, un hombre joven, cuya identidad aún está siendo verificada, perdió la vida en el lugar tras recibir múltiples disparos, principalmente en la cabeza. Los informes preliminares sugieren que la víctima tendría entre 20 y 25 años. En el mismo incidente, resultaron heridos Jorge Marín, de 34 años, quien sufrió lesiones en el rostro y el tórax, y Alex Rodríguez, de 16 años, con una herida en el abdomen. Ambos fueron rápidamente trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Las autoridades han informado que, afortunadamente, ambos heridos se encuentran fuera de peligro, aunque continúan bajo observación médica. La rápida respuesta de los equipos de emergencia y la atención oportuna son factores clave en la recuperación de los heridos, quienes ahora enfrentan un proceso de recuperación tanto física como emocional después de este ataque.\Tras el conocimiento del ataque, las unidades de la Policía se desplazaron al lugar, tras ser alertados por la comunidad. Se activaron los protocolos de investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon este acto de violencia. Las primeras hipótesis que se manejan apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque esta línea de investigación aún se encuentra en análisis por parte de las autoridades competentes. Se ha revelado también que las víctimas no serían oriundas de la zona, sino que habrían llegado desde el departamento del Cesar y del municipio de El Bagre, donde residían antes de trasladarse a este sector del oriente antioqueño. La administración municipal, por su parte, ha anunciado una recompensa de hasta 50 millones de pesos para cualquier persona que pueda proporcionar información que conduzca a la identificación y captura de los responsables del ataque. Las autoridades han reiterado su compromiso de fortalecer la seguridad en la zona, donde se ha detectado la presencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo y El Mesa, factores que también son considerados en la investigación en curso. Se espera que en los próximos días se obtengan más detalles que permitan arrojar luz sobre este lamentable incidente en la zona rural de Marinilla





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