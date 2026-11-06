Ataque cibernético afecta plataforma Pico y Placa Solidario en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad confirma un ciberataque contenido en la plataforma Pico y Placa Solidario de Bogotá. Las tarifas vigentes para 2026 permanecen y el trámite oficial se mantiene habilitado con precauciones. Evite estafas usando solo sitios .gov.co.

La plataforma digital Pico y Placa Solidario en Bogotá fue víctima de un ataque de seguridad informática que la Secretaría Distrital de Movilidad ha logrado contener. Este incidente alerta sobre la vulnerabilidad de los sistemas que gestionan permisos vehiculares en medio de un aumento en fraudes cibernéticos.

Contención del incidente en sistemas distritales

La entidad distrital confirmó que las afectaciones detectadas se limitan estrictamente al entorno digital del programa. No se divulgaron detalles específicos sobre el tipo exacto de ciberataque, los responsables del hecho ni si hubo una exposición masiva de datos personales de los usuarios.

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Tras detectar la intrusión, se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad informática. Los equipos técnicos continúan con el análisis forense para determinar si es necesario aplicar medidas de protección adicionales. A pesar de la contingencia, el trámite para obtener el permiso de circulación sigue habilitado para conductores particulares.

Costos y tarifas establecidas para 2026

Las tarifas de este permiso voluntario están calculadas con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fijado para 2026 en 5.1%. Los valores varían de acuerdo con la vigencia seleccionada para el permiso. Un día de permiso tiene un costo de $70.294, mientras que un mes asciende a $561.808.

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Para una protección más prolongada, el permiso de seis meses tiene un valor de $2.809.311. Las restricciones vehiculares, para las cuales sirve este permiso, rigen de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. La solicitud debe realizarse sin intermediarios y especificando si corresponde a una persona natural o jurídica.

Alertas sobre portales falsos y estafas

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ya había advertido previamente sobre esquemas de fraude donde portales falsos replican con exactitud colores, logotipos, fotografías y diseños del sitio institucional. Estos sitios apócrifos buscan captar dinero y datos personales de ciudadanos confusos.

La entidad enfatizó que completar el trámite en sitios no oficiales deja al vehículo sin autorización válida para circular. Al respecto, la autoridad advirtió: Ingresar a un sitio falso no solo puede significar perder dinero o entregar información personal, también deja al vehículo sin un permiso válido para circular.

Las páginas fraudulentas detectadas ya fueron denunciadas ante las autoridades competentes y dadas de baja. La Secretaría continuará comunicando cualquier novedad a través de sus canales institucionales. No existen personas, empresas ni páginas autorizadas para gestionar el permiso en representación de los usuarios.

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Protocolos de seguridad para ciudadanos

Para evitar caer en manos de la delincuencia, se establecen directrices clave. Verificar la URL es fundamental: utilizar exclusivamente la dirección oficial picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co o ingresar a través de www.movilidadbogota.gov.co. Se debe comprobar que el sitio finalice estrictamente en .gov.co.

Se recomienda ignorar enlaces externos y evitar el acceso a través de anuncios en redes sociales, mensajes de texto, códigos QR, aplicaciones de mensajería o enlaces enviados por terceros. El pago solo debe efectuarse dentro de la plataforma institucional, descartando transferencias por WhatsApp, llamadas, billeteras digitales o cuentas de terceros.