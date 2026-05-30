Ataque con arma de fuego en Tibú, Norte de Santander

Un hombre resultó herido en un ataque con arma de fuego en el municipio de Tibú, Norte de Santander. La situación de orden público en la zona se ha agudizado en las últimas semanas.

Un hombre resultó herido durante este sábado, 30 de mayo, luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego en el municipio de Tibú , Norte de Santander, en el parqueadero de un establecimiento comercial del municipio.

La compañía Ecopetrol expresa su solidaridad con el trabajador y su familia, y le desea una pronta recuperación. La situación de orden público en esta zona de Norte de Santander se ha agudizado en las últimas semanas, con la Fuerza Pública aumentando sus bombardeos y ataques contra las disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln.

En las operaciones ofensivas adelantadas por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano de la Segunda División del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, se logró la ubicación y posterior desmonte de dos vallas alusivas a las Farc instaladas en el sector. La tranquilidad en la región se ha visto afectada por la presencia de grupos armados y la violencia que han causado en la zona





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