Ataque con armas blancas a simpatizantes de Abelardo De la Espriella en Chía deja heridos y capturas

Simpatizantes del candidato presidencial Abelardo De la Espriella fueron atacados con cuchillos y una cadena durante un acto en Chía. Una mujer adulta mayor resultó herida y tres personas fueron capturadas. El gerente de la campaña denunció una agresión salvaje y pidió judicialización. Este hecho se enmarca en una ola de violencia política en el país.

Simpatizantes del candidato presidencial Abelardo De la Espriella denunciaron haber sido agredidos con armas blancas durante un acto de campaña realizado frente a un centro comercial en el municipio de Chía, Cundinamarca.

Testigos presenciales relataron que individuos que, según ellos, serían simpatizantes del candidato Gustavo Petro y de Alejandro Gaviria Cepeda, iniciaron una riña en la que una mujer de avanzada edad resultó herida en la mano. Uno de los agresores, además, portaba una cadena de metal con la que intentó acercarse a los asistentes para sabotear el evento.

El gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, Jaime Andrés Beltrán, calificó los hechos como una agresión salvaje y criminal, y anunció que se están formalizando las denuncias correspondientes, confiando en la judicialización por parte de las autoridades. Este incidente ocurre en un contexto de creciente tensión y reportes de actos violentos durante actividades políticas en distintas regiones del país, como la agresión a un joven durante una marcha por el agua en Bucaramanga.

Ante este panorama, las autoridades han hecho un llamado a la tolerancia y al respeto mutuo de cara a la jornada electoral, aunque también se advierten posibles respuestas violentas por parte de sectores extremos en caso de resultados adversos. La violencia política se thus convierte en un factor de riesgo para la normalidad democrática, exigiendo una respuesta contundente de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial





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