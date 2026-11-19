Un joven artista sufrió un ataque con bomba incendiaria a las puertas de la Universidad de Antioquia durante las manifestaciones del jueves 19 de noviembre en Medellín.

Un joven que participaba en una muestra artística frente a la entrada principal de la Universidad de Antioquia fue alcanzado por una bomba incendiaria el jueves 19 de noviembre. El incidente ocurrió durante una jornada de protestas nacionales en Medellín, Colombia, donde grupos de manifestantes bloqueaban la Avenida Barranquilla. El estudiante fue auxiliado inmediatamente por integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios ( Esmad), aunque hasta el momento se desconoce su identidad y su estado de salud exacto.

Detalles del ataque al artista en la UdeA

Según reportes de Telemedellín y videos difundidos en redes sociales, el hecho tuvo lugar mientras el joven realizaba su presentación artística en uno de los ingresos de la institución. En las grabaciones, visibles en la plataforma X por la cuenta @ricarospina, se observa el momento exacto en que un artefacto explosivo estalla en la vía, muy cerca de las personas presentes. Fuentes citadas, como Blu Radio, indican que un grupo de individuos con el rostro cubierto arrojó la bomba incendiaria directamente hacia el artista.

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El Esmad, una fuerza policial especializada de Colombia, acudió al lugar para brindar asistencia médica y seguridad tras la explosión. La institución no ha revelado detalles sobre la gravedad de las lesiones del joven, ni ha confirmado su nombre. La gravedad del ataque resalta la violencia extrema que ha marcado este sector del campus, un punto tradicional de concentración para las marchas en la capital antioqueña.

Tensión en la Avenida Barranquilla y respuesta oficial

Mientras ocurría el ataque al artista, un grupo de manifestantes mantenía bloqueada la Avenida Barranquilla, uno de los principales corredores que bordean el campus universitario. Estos individuos lanzaban papas bomba, artefactos explosivos artesanales, contra la fuerza pública, generando un clima de alto conflicto. Ante esta situación, la Alcaldía Distrital de Medellín intervino para restablecer el orden y la movilidad en la zona.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, declaró públicamente que un pequeño grupo de disruptores no podía afectar los derechos de una inmensa mayoría. Gutiérrez escribió en X que se habían brindado todas las garantías para que los ciudadanos ejercieran su derecho a la protesta de manera pacífica. Sin embargo, rechazó que unos pocos alteraran la tranquilidad de la ciudad tras el cierre oficial de la movilización convocada.

Desplazamiento por el PMU y contexto de las protestas

Como consecuencia de la permanencia del grupo bloqueador, el alcalde instruyó directamente al Puesto de Mando Unificado (PMU) para despejar la vía y garantizar la libre circulación de los ciudadanos. Esta orden formaba parte de la estrategia de las autoridades locales para asegurar que la disidencia política no derivara en violencia indiscriminada ni en la restricción del acceso a servicios básicos.

Las protestas de este jueves fueron convocadas por varios sectores de la oposición en las principales ciudades de Colombia. El objetivo central era expresar su rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno nacional. La violencia en Medellín se sumó a reportes de altercados en otras localidades, como los enfrentamientos en Cali y la intervención del Esmad en Bucaramanga para despejar vías.

Impacto en la movilidad y cierre de jornada

A pesar de los incidentes graves, el reporte oficial indica que la movilización general en Medellín transcurrió de manera pacífica antes del estallido de tensión en la Avenida Barranquilla. Las únicas afectaciones iniciales reportadas por Telemedellín fueron grafitis en bienes públicos y privados. Las autoridades de Medellín mantienen el acompañamiento a las movilizaciones y reiteran el llamado a la convivencia.

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Próximos pasos y reporte final

La ciudadanía espera el reporte oficial sobre el desarrollo completo de la jornada en las próximas horas. Las autoridades continúan investigando la identidad de los responsables del lanzamiento de la bomba incendiaria contra el estudiante. La situación subraya las tensiones recurrentes en los alrededores de la Universidad de Antioquia, donde históricamente se han registrado enfrentamientos entre encapuchados y las fuerzas del orden durante días de movilización social.