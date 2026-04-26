Ataque con Cilindro Bomba en Cauca Deja 14 Muertos y 38 Heridos

Un devastador ataque con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, Cauca, ha cobrado la vida de 14 civiles y ha dejado 38 heridos, incluyendo menores de edad. El gobierno ha condenado el ataque y ha intensificado las operaciones militares contra la disidencia del EMC.

La tragedia en la Vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, Cauca , ha dejado un saldo devastador de 14 civiles muertos y 38 heridos, incluyendo cinco menores de edad.

El ataque, perpetrado con un cilindro bomba contra un bus y otros vehículos, ha generado una profunda conmoción y luto en el país. La explosión causó daños severos a la infraestructura vial, dejando un enorme cráter y esparciendo escombros a lo largo de la carretera. El Ejército Nacional ha atribuido la responsabilidad del ataque a la columna Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La respuesta del gobierno ha sido contundente. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se trasladó a Popayán junto con la cúpula militar y policial para coordinar acciones y dar con el paradero de los responsables. El presidente Gustavo Petro ha calificado a los perpetradores como “terroristas, fascistas y narcotraficantes”, ordenando intensificar la ofensiva militar en el Cauca y priorizando el rastreo de las finanzas criminales.

Además, el presidente Petro anunció que buscará acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) argumentando violaciones al derecho internacional humanitario. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado enérgicamente los ataques indiscriminados y ha exhortado a los actores armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario.

El ataque en Cajibío se suma a una escalada de violencia en la región, con incidentes similares registrados en Cali, Palmira y contra un radar de la Aeronáutica Civil en el Cauca, todos atribuidos a la columna Jaime Martínez del EMC. La Vía Panamericana, una arteria vital para el suroeste colombiano, quedó convertida en un escenario de guerra, con vehículos destrozados y pertenencias personales esparcidas por el lugar.

La gravedad de la situación se agrava a pocos días de las elecciones presidenciales, programadas para el 31 de mayo, y subraya la urgencia de garantizar la seguridad y la protección de la población civil. La magnitud de la explosión y la destrucción evidencian la brutalidad del ataque y la necesidad de una respuesta integral que aborde las causas estructurales de la violencia en la región.

El gobierno ha prometido no escatimar esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia y proteger a los ciudadanos de la amenaza terrorista. La comunidad internacional ha expresado su solidaridad con Colombia y ha ofrecido su apoyo para superar esta crisis





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