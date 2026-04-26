Ataque con Cilindro Bomba en Cauca Deja 19 Muertos

Una explosión causada por un cilindro bomba lanzado por disidencias de las FARC en la Vía Panamericana, Cauca, ha cobrado la vida de 19 personas y ha dejado más de 48 heridos. El gobierno ha anunciado un refuerzo militar en la zona.

La tragedia se desató el sábado en un tramo crucial de la Vía Panamericana , específicamente en el departamento del Cauca , cuando un cilindro bomba, presuntamente lanzado por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ), estalló con consecuencias devastadoras.

Inicialmente, las autoridades reportaron un número menor de víctimas, pero la cifra ha aumentado trágicamente a 19 personas fallecidas, según confirmaron este domingo las fuentes oficiales. Este suceso ha sumido al departamento del Cauca en un profundo luto, y la Gobernación ha decretado tres días de duelo en señal de respeto por las víctimas y sus familias.

El impacto de la explosión no se limitó a las pérdidas humanas; también causó la destrucción de vehículos que transitaban por la carretera y un tramo significativo de la vía, interrumpiendo el flujo vehicular y generando caos en la región. El lugar exacto del ataque fue identificado como El Túnel, en el municipio de Cajibío, un punto estratégico de la Panamericana.

Las investigaciones preliminares indican que el cilindro bomba fue lanzado por un grupo perteneciente a las disidencias de las FARC, según lo reportado por el Ejército Nacional. La magnitud de la explosión sugiere el uso de una cantidad considerable de explosivos, lo que evidencia la intención de causar el mayor daño posible.

El Instituto de Medicina Legal ha desplegado seis equipos interdisciplinarios, compuestos por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, lofoscopistas, técnicos y personal de apoyo, para llevar a cabo las labores de identificación de las víctimas y determinar las causas precisas de sus muertes. Este proceso forense es crucial para garantizar la justicia y la rendición de cuentas por este acto atroz.

El ataque no se produjo de forma aislada, sino como parte de una escalada de violencia perpetrada por las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. Según la Gobernación, en el mismo día del atentado en la Panamericana, se registraron otros ataques que resultaron en más de 48 civiles heridos, incluyendo a cinco menores de edad.

Esta compleja situación de orden público se ha visto agravada por acciones terroristas consecutivas en varios municipios de la región, como Caloto, El Tambo, Guachené, Mercaderes, Miranda, Timbío y Patía. La ofensiva de las disidencias de las FARC ha generado un clima de inseguridad y temor entre la población civil, afectando su calidad de vida y obstaculizando el desarrollo económico y social de la región.

Ante este panorama alarmante, el Ministerio de Defensa ha anunciado un refuerzo militar en el Cauca, con el despliegue de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y un aumento en el número de unidades policiales a lo largo de la Panamericana. Esta medida busca restablecer el orden público, proteger a la población civil y garantizar la seguridad en la región.

El ministro de Defensa, Padro Sánchez Suárez, ha responsabilizado directamente a los narcoterroristas de las disidencias del cartel de alias Mordisco, quienes operan en la zona, por este ataque y otros actos violentos. Las autoridades colombianas han identificado a la columna Jaime Martínez, dirigida por Iván Idrobo Arredondo, alias Marlon, como la responsable del atentado, y han ofrecido una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos (aproximadamente 1,4 millones de dólares) por información que conduzca a su captura.

La columna Jaime Martínez forma parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, considerado el criminal más buscado de Colombia. El Gobierno también ha ofrecido una recompensa millonaria por información que conduzca a la captura de alias Iván Mordisco. La situación en el Cauca refleja la persistencia de grupos armados ilegales y la amenaza que representan para la seguridad y la estabilidad del país.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por implementar acuerdos de paz y programas de reintegración, las disidencias de las FARC continúan operando en algunas regiones, dedicándose al narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilícitas. El ataque en la Vía Panamericana es un recordatorio brutal de la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado, mejorar la inteligencia y la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, y abordar las causas profundas de la violencia en el país.

La comunidad internacional ha condenado este atentado y ha expresado su solidaridad con el pueblo colombiano. Es fundamental que se intensifiquen los esfuerzos para lograr una paz duradera y sostenible en Colombia, que garantice la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos. La investigación sobre este ataque está en curso, y se espera que se esclarezcan todos los detalles y se lleve a los responsables ante la justicia.

La Gobernación del Cauca ha anunciado que brindará todo el apoyo necesario a las familias de las víctimas y a los heridos, y que trabajará en conjunto con el Gobierno Nacional para superar esta crisis y reconstruir la región





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