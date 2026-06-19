Un niño de 10 años falleció y otras cinco personas resultaron heridas tras un ataque con un dron cargado de explosivos contra una familia campesina en Tibú, Catatumbo. El hecho ocurrió durante un enfrentamiento entre el ELN y una disidencia de las FARC, grupos que luchan por el control territorial. El CICR alerta sobre el aumento del uso de drones explosivos y su impacto en civiles.

Un ataque con un dron cargado de explosivos contra una familia campesina en la región del Catatumbo , específicamente en el municipio de Tibú, dejó como saldo un niño de 10 años fallecido y otras cinco personas heridas, entre ellas tres menores de edad.

Según reportes preliminares recogidos por el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), el incidente ocurrió en el contexto de un enfrentamiento armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos que mantienen una disputa por el control territorial en esa zona del noreste del país. Las autoridades still no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos, pero medios locales señalan que el artefacto, fabricado de manera artesanal o industrial, fue activado durante el cruce de fuego entre estas facciones, impactando directamente en la vivienda donde se encontraba la familia.

Este trágico suceso evidencia una vez más la extrema vulnerabilidad de los civiles atrapados en medio del conflicto armado colombiano, donde el uso de tecnología no tripulada ha incrementado el riesgo para la población no combatiente. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido recientemente que el empleo de drones explosivos se ha vuelto frecuente en el conflicto y que los civiles son las principales víctimas, con cerca de un millar de personas heridas en 2025 por causa de estos aparatos.

Además, el confinamiento forzado de comunidades enteras, producto de los constanteshostigamientos y enfrentamientos, limita su acceso a servicios vitales, alimentos y agua, generando una crisis humanitaria silenciosa en zonas como el Catatumbo. La comunidad internacional ha llamado la atención sobre la proliferación de estos artefactos, cuyo uso se ha normalizado no solo en Colombia sino también en escenarios de guerra como el conflicto entre Ucrania y Rusia, donde su despliegue ha causado estragos tanto en个人 como en infraestructura civil.

En Colombia, la交战 entre grupos guerrilleros y disidencias por el control de rutas de narcotráfico y recursos naturales ha convertido a regiones como el Catatumbo en un polvorín donde la población civil paga las consecuencias más altas. A pesar de los diálogos de paz que se intentan con el ELN, la violencia persiste y se sofistica, lo que plantea serios interrogantes sobre la protección de los derechos humanos en medio de un conflicto que no da tregua a los más vulnerables.

Este caso particular ha reabierto el debate sobre la necesidad de establecer protocolos claros para el uso de tecnología militar en zonas pobladas y de reforzar la presencia humanitaria que garantice la asistencia a las comunidades afectadas. Mientras tanto, las familias del Catatumbo viven aterrorizadas por el constante sobrevuelo de drones, muchos de ellos con capacidad destructiva, que pueden activarse en cualquier momento, transformando la cotidianidad de estas localidades en una experiencia de terror constante.

La falta de un cese al fuego definitivo y la debilidad institucional para controlar el accionar de todos los actores armados perpetúan este ciclo de violencia que parece no tener fin





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