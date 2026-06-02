Ataque con dron en parque de Suárez, Cauca deja seis niños y un adulto heridos

Explosión de artefacto lanzado desde un dron en parque principal de La Betulia, Suárez, Cauca, hiere a seis niños entre 5 y 12 años y un adulto mayor; uno de los niños en estado crítico. Ataque atribuido a combates entre grupos ilegales que se trasladaron a zona urbana. Se activaron protocolos psicológicos. Uso de drones evidencia nueva fase del conflicto armado en la región.

En estado crítico uno de los seis niños heridos en ataque con dron en un parque de Suárez, Cauca. Las víctimas son seis menores entre cinco y 12 años y un adulto mayor de 55, quienes resultaron heridos tras la explosión de un artefacto lanzado desde un dron en el corregimiento La Betulia, municipio de Suárez, noroccidente del Cauca.

El ataque ocurrió en la tarde del 1 de junio en el parque principal, donde los niños jugaban. Las autoridades indican que combates entre grupos ilegales en zona despoblada se trasladaron al centro urbano, resultando en la explosión que impactó la plaza. Uno de los niños, en estado crítico, fue trasladado a Cali junto con el adulto, presentando heridas en tórax, cabeza y extremidades.

Los otros niños permanecen en el hospital municipal con heridas por esquirlas, algunos ya recibieron alta y otros están estables. Se activaron rutas de primeros auxilios psicológicos para las víctimas y familias, destacando las afectaciones psicológicas en niños por el conflicto. El uso de drones en el conflicto armado del Cauca se suma a métodos tradicionales como minas antipersonal, incrementando la vulnerabilidad civil.

Este ataque evidencia la grave situación humanitaria en la región, donde la población civil, especialmente los menores, sufre las consecuencias de la violencia entre grupos armados. Las autoridades locales y de salud respondieron rápidamente, pero persiste la preocupación por la escalada de violencia y el impacto duradero en la comunidad, particularmente en los niños que ahora enfrentan trauma físico y psicológico.

La comunidad exige acciones concretas para proteger a los civiles y frenar el uso de tecnologías no tripuladas en ataques





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