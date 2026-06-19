Ataque con dron en Tibú, Norte de Santander, deja un niño muerto y varios heridos

Un ataque con dron atribuido a disidencias de las Farc en Tibú, Norte de Santander, causó la muerte de un niño de 10 años e hirió a un bebé y un joven. Las autoridades denuncian el uso indiscriminado de esta tecnología por grupos armados, vulnerando el Derecho Internacional Humanitario.

Un ataque con dron en el municipio de Tibú , Norte de Santander, causó la muerte de un niño de 10 años y dejó heridos a un bebé de dos años y un joven de 17.

La información preliminar de las autoridades indica que el artefacto explosivo impactó una vivienda donde se encontraban varios menores. Según el ministro de Defensa, el ataque ocurrió en medio de una confrontación entre grupos armados ilegales que utilizan drones para atacar indiscriminadamente, sin respetar a la población civil. El funcionario señaló que la Estructura Criminal 33 sería responsable y lamentó el desprecio por la vida evidenciado en estos hechos.

Además, recordó que en el oriente del país el ELN perpetró ataques hace un año y medio que dejaron más de 200 campesinos muertos, más de 30.000 desplazados y cerca de 60.000 confinados. El consejero de Paz y Reconciliación de la Gobernación de Norte de Santander, Luis Fernando Niño López, afirmó que estos drones infringen el Derecho Internacional Humanitario al no tener distinción ni proporcionalidad en sus ataques. Otro artefacto explosivo impactó una iglesia cristiana, causando graves afectaciones.

Las autoridades continúan investigando los hechos y el uso de esta tecnología en ataques contra la población civil





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