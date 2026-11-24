El Ejército Nacional suspende el tránsito en la vía Panamericana tras un ataque con drones mortíferos en el peaje de Mondomo, Santander de Quilichao, el 24 de noviembre.

Un ataque armado llevado a cabo mediante el lanzamiento de morteros artesanales desde drones alteró la seguridad en el sector del peaje de Mondomo, ubicado en Santander de Quilichao, norte del Cauca. Este incidente, que ocurrió en la tarde del martes 24 de noviembre, provocó el cierre inmediato del tránsito en la vía Panamericana, el corredor estratégico que conecta a Cali con Popayán, dejando suspensos los movimientos entre el Valle del Cauca y el departamento del Cauca hasta nuevo aviso.

Mecanismo del ataque y despliegue operativo

Los primeros informes oficiales indican que los hostigamientos se concentraron en la vereda Cachimbal, en el entorno del peaje de Mondomo, donde la presencia de explosivos generó alarma inmediata entre conductores y trabajadores de la zona. El Grupo de Caballería Liviano N.º 8 del Ejército Nacional adelantó un despliegue operacional con el propósito de verificar la situación, fortalecer las condiciones de seguridad y proteger a la población civil que transita por este corredor vial clave para el transporte de pasajeros y mercancías.

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Impacto económico y rechazo empresarial

Julián Torres Sarria, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Cauca, calificó estos hechos como un golpe directo a la dinámica local y regional del sector productivo. El gremio rechazó enérgicamente los hostigamientos ocurridos a las 4:30 p. m. del martes, destacando que las actividades comerciales y económicas se ven notablemente afectadas en las comunidades aledañas al sector productivo y en todo el departamento del Cauca que dependen de este corredor.

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Posiciones oficiales y llamado a la tecnología

Ante el incremento de estas acciones criminales en los últimos meses, Torres Sarria hizo un llamado importante al Gobierno nacional, al presidente de la república y al gobierno departamental para que cobijen a la fuerza pública con mejor tecnología y mejores condiciones operativas. Las autoridades mantienen el despliegue en el sector mientras consolidan la información sobre lo sucedido y evalúan las condiciones de seguridad en el corredor, sin revelar por el momento reporte oficial sobre militares lesionados ni daños en la infraestructura vial.