Ataque con drones contra el peaje de Mondomo obliga a cerrar la Panamericana en el Cauca

Un ataque con drones contra el peaje de Mondomo en Santander de Quilichao cerró la vía Panamericana cerca de dos horas en el Cauca, sin heridos.

Videos que circulan en redes sociales muestran a presuntos disidentes de las Farc huyendo por una ladera a un costado de la vía Panamericana, en el norte del Cauca, mientras soldados del Ejército Nacional inician la persecución. Las imágenes se conocen tras un nuevo ataque con drones registrado el miércoles 11 de noviembre contra el peaje de Mondomo, en Santander de Quilichao.

El atentado sembró pánico entre los viajeros que se movilizaban por el corredor que une Cali y Popayán. No dejó heridos ni daños estructurales, pero obligó a cerrar la vía por cerca de dos horas. Es el segundo ataque contra ese peaje en menos de una semana.

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Cómo se desarrolló el ataque con drones en Mondomo

Según el reporte preliminar de las autoridades, explosivos lanzados desde drones fueron dirigidos hacia el mediodía del miércoles 11 de noviembre contra el punto de recaudo ubicado en la vereda Cachimbal, sobre la Panamericana entre Popayán y Santander de Quilichao.

El peaje aún no entra en funcionamiento, según confirmó la concesión Nuevo Cauca, encargada de estas instalaciones. Videos grabados por ciudadanos muestran a conductores detenerse y retroceder en reversa mientras se escuchaban ráfagas de ametralladora.

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Los combates se prolongaron por cerca de dos horas. Durante ese lapso, el tránsito vehicular fue suspendido de manera preventiva mientras las autoridades inspeccionaban la zona y descartaban la presencia de más explosivos.

Versión del Ejército sobre los responsables del ataque

La Tercera División del Ejército Nacional atribuye el ataque a integrantes del grupo armado organizado residual estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco, según su parte oficial.

En ese comunicado, la institución describe el despliegue de soldados de la Brigada 29, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, y afirma que la acción puso en riesgo la vida e integridad de los trabajadores del peaje, las comunidades aledañas y los usuarios de la vía.

Las autoridades atribuyen de manera preliminar estos hechos también a las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que mantienen presencia en Santander de Quilichao, Caldono, Toribío y Buenos Aires. Estudiantes y profesores de un colegio del corregimiento de Mondomo quedaron en medio de la zozobra, sin que se reportaran heridos.

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Impacto en la movilidad y pedido de sistemas antidrones

El tránsito sobre la vía Panamericana permanece habilitado en la actualización más reciente del Ejército Nacional, con el despliegue del Grupo de Caballería Liviana N.° 8, unidad orgánica de la Brigada 29.

El ataque anterior contra el mismo peaje se registró el sábado 7 de noviembre. En el último mes se contabilizan cuatro acciones de este tipo contra la infraestructura vial del sector, según el reporte conocido.

Ante la reiteración de los ataques, el departamento pidió al Gobierno nacional sistemas antidrones para proteger los peajes y los puestos de control sobre la Panamericana. Los ataques con drones se han convertido en una amenaza creciente en Colombia.