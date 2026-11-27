Explosivos lanzados desde drones atacaron la estación de Policía de Arenal en Bolívar, matando al subintendente Óscar. El presidente De la Espriella ordenó despliegue de inteligencia para capturar a los responsables del atentado.

Una violenta incursión armada con tecnología de punta sacudió la tranquilidad del municipio de Arenal, ubicado en el sur del departamento de Bolívar. Hacia el mediodía del 27 de noviembre, explosivos lanzados desde drones cayeron sobre las instalaciones de la Estación de Policía local, desencadenando una escena de caos y destrucción que ya había sido presenciada en esa misma comuna el pasado mes de julio. Este nuevo episodio marked a sangre y fuego la presencia institucional en la región.

Muerte del subintendente Óscar

El subintendente Óscar, un uniformado oriundo del departamento de Santander con casi veinte años de trayectoria en la institución, perdió la vida como resultado directo de este ataque letal. Durante la incursión, varios miembros del cuerpo policial se encontraban dentro de las instalaciones, algunos de ellos descansando en sus habitaciones privadas. Al sentir la amenaza y escuchar las explosiones, los agentes salieron corriendo de los edificios buscando refugio bajo los árboles cercanos mientras intentaban defenderse de la ofensiva, pero no pudieron evitar la tragedia que acabaría con la vida de su compañero.

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Denuncia del presidente De La Espriella

El presidente de la República, Iván Duque (conocido en el texto original como De La Espriella), condenó con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Arenal. A través de un mensaje oficial, el mandatario confirmó que el atentado, perpetrado con explosivos lanzados desde un dron, le arrebató la vida al subintendente Óscar y envió un firme mensaje de solidaridad a su familia y a sus compañeros de uniforme. De La Espriella aseguró que este crimen no quedará en la impunidad y que los responsables tendrán que pagar por sus acciones, reafirmando que atacar a la Fuerza Pública es atacar a Colombia.

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Despliegue de inteligencia y investigación

Inmediatamente después de los hechos, las autoridades ordenaron desplegar recursos de inteligencia para dar con los responsables del ataque. La Policía Nacional trasladó personal especializado hasta la zona para atender la situación de emergencia, apoyar el levantamiento del cuerpo del uniformado caído y adelantar los primeros actos urgentes de la investigación. En el momento de la incursión, la comunidad quedó expuesta al peligro, y los eventos quedaron registrados en videos que circulan en redes sociales, donde se pueden escuchar claramente las explosiones y los disparos que se entrecruzaron en la zona.

Contexto de la violencia en Bolívar

Este no es el primer caso de este tipo en la región, ya que en julio el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue señalado de una incursión similar contra la misma estación. Los ataques con drones cargados de explosivos se han convertido en una de las principales amenazas contra la Fuerza Pública en varias regiones del país, especialmente en zonas donde hacen presencia disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Mientras las autoridades investigan quién estaría detrás de este nuevo atentado en el sur de Bolívar, en la zona permanece el despliegue ordenado desde Barrancabermeja para asegurar la estabilidad y evitar más desastres.