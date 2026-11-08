Ataque con drones contra peaje de Villa Rica falló sin víctimas

La Fuerza Pública neutralizó un ataque con drones en el peaje de Villa Rica, Cauca, sin registrados. Autoridades advierten sobre disidencias de las Farc.

La Fuerza Pública logro neutralizar un ataque con drones contra el peaje de Villa Rica, ubicado en el norte del departamento del Cauca, el domingo 8 de noviembre. Este incidente ocurrio aproximadamente a las 6:00 p. m. y fue detectado por autoridades que actraron de inmediato para evitar cualquier baja entre la poblacion civil y los agentes militares.

Mecanismo del ataque en la via principal

La operacion criminosa consistio en el lanzamiento de aeronaves no tripuladas cargadas con artefactos explosivos hacia la infraestructura del peaje. Este punto estrategico se encuentra a solo 30 minutos de la ciudad de Cali, lo que lo convierte en un objetivo de alto valor logistico y economico para la region. La precision de la Fuerza Publico permitio interceptar los artefactos antes de que impactaran la estructura o causaran danos mayores.

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Investigacion sobre responsables y disidencias

Aunque las autoridades militares no han emitido un comunicado oficial confirmando la autoría material del atentado, la información preliminar apunta a que los responsables serian integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Estas estructuras ilegales han mantenido una presencia activa en la region del Cauca, buscando extender su influencia a traves de la violencia contra infraestructura critica y puntos de control estatal.

Impacto en la movilidad y seguridad vial

Como consecuencia directa de la incertidumbre generada por el incidente, las autoridades recomendaron encarecidamente a los conductores evitar transitar por este corredor vial. Los peatones y viajeros deben mantenerse alejados de la zona mientras las fuerzas de seguridad verifican lo ocurrido. Esta medida de precaucion es esencial para evaluar las condiciones de seguridad en la zona y garantizar que no queden artefactos explosivos sin detonar.

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Respuesta oficial y proximos pasos

El Ejército colombiano desplego unidades de combate y grupos de desactivacion de artefactos explosivos en el lugar del incidente. Las tropas comenzaron un despliegue de seguridad perimetral para proteger a los civiles y facilitar la labor de los expertos en explosivos. Se espera que las autoridades entreguen informacion oficial detallada en las proximas horas, confirmando el alcance de los danos materiales y la identidad de los sospechosos.

Contexto de seguridad en el departamento del Cauca

La situacion de seguridad en el norte del Cauca sigue siendo delicada debido a la presencia de varios grupos armados ilegales. Este incidente resalta la vulnerabilidad de la infraestructura vial en la region, que es vital para el transporte de carga y pasajeros entre Cali y otras localidades. La intervencion rapida de la Fuerza Publico demuestra la capacidad de respuesta del Estado, pero tambien subraya la necesidad de reforzar la vigilanci a en los puntos de peaje estrategicos. Los ciudadanos son llamados a reportar cualquier actividad suspechosa y a seguir las indicaciones de las autoridades para mantener la calma y la seguridad personal.