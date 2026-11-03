Ataque con drones del ELN deja dos soldados muertos en San José del Palmar

El ELN atacó tropas del Ejército en Chocó con drones explosivos. Murieron Luis Alejandro Melo y Juan De la Cruz Méndez el 31 de octubre y 1 de noviembre.

Dos militares fallecieron y otros cinco resultaron heridos tras ser blanco de ataques lanzados mediante drones cargados con explosivos en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó. Este violento episodio ocurrió durante las jornadas del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre, afectando directamente a unidades de la fuerza pública desplegadas en la zona.

Identificación de las bajas militares

Las autoridades militares han confirmado la identidad de los dos soldados profesionales que perdieron la vida en estos atentados. Los uniformados fallecidos son Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan De la Cruz Méndez Ortiz. Ambos formaban parte del Batallón de Operaciones Terrestres n.° 25 de la institución castrense. Esta confirmación oficial permite a las familias iniciar los trámites de duelo y recibir el acompañamiento institucional correspondiente.

Also read Zalo Zapata reconstruye el ataque a Álvaro Uribe en San Francisco 1997

Detalles del despliegue y mecanismo del ataque

Los hechos violentos se registraron específicamente en los sectores de Juntas de Tamaná y La Italia, donde las tropas del Ejército se encontraban estacionadas. La Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional atribuyó la autoría de estos ataques al grupo insurgente ELN. Los agresores utilizaron aeronaves no tripuladas equipadas con artefactos explosivos, un método que busca generar impacto sin exponer directamente a los atacantes al fuego directo de las fuerzas del orden.

Respuesta institucional y soporte aéreo

El Ministerio de Defensa (MinDefensa) rechazó con firmeza lo que catalogó como un atentado terrorista. La entidad anunció que activó de inmediato los protocolos institucionales para brindar acompañamiento a las familias de los soldados caídos. Asimismo, reafirmó su compromiso con la protección de la población civil y aseguró que continuará desplegando capacidades en el departamento del Chocó para contrarrestar las acciones del grupo armado. Para facilitar la extracción de los uniformados heridos y el apoyo operacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana mantuvo sobrevuelos constantes en la zona desde el inicio de los hechos.

Advertisement

Contexto de violencia y alertas previas

Esta no es la primera vez que San José del Palmar es escenario de este tipo de ataques contra la fuerza pública. El pasado 14 de octubre, la Defensoría del Pueblo reportó que nueve integrantes del Batallón de Ingenieros Militares n.° 15 habían resultado heridos en otro ataque con drones en el mismo municipio. En aquella ocasión, también se atribuyeron los hechos al ELN, lo que evidencia una escalada de la conflictividad armada en la región.

Impacto en la población civil y vulnerabilidades

La Defensoría del Pueblo recordó que, mediante la Alerta Temprana 007 de 2025, había advertido previamente sobre los riesgos asociados a la presencia y expansión de grupos armados en este municipio del suroriente chocoano. La entidad señaló que el uso de drones con explosivos en zonas pobladas representa un riesgo previsible para las comunidades. Además, advirtió que la situación de vulnerabilidad de la población se agrava por las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, cuyo epicentro fue precisamente San José del Palmar. La entidad pidió a la Gobernación del Chocó y a la Alcaldía activar mecanismos de prevención y brindar acompañamiento psicosocial a los habitantes afectados por la zozobra generada por las detonaciones.