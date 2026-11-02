Ataque con drones del ELN en frontera deja 8 muertos con nacionalidades mixtas

Ocho cuerpos con identidades venezolanas, colombianas y mexicanas ingresaron a la morgue en San Fernando de Apure tras un presunto ataque con drones en un campamento del ELN.

Un total de ocho cuerpos con nacionalidades mixtas, incluyendo ciudadanos venezolanos, colombianos y mexicanos, han ingresado a la morgue del hospital Luis Herrera en San Fernando de Apure. Estos fallecimientos se registraron como consecuencia de un presunto bombardeo con drones que afectó a un campamento del ELN situado en Guafillas de El Meta, una zona crítica en la frontera entre Venezuela y Colombia.

Detalles del ataque y víctimas identificadas

El ataque ocurrió el pasado viernes 30 de octubre en el municipio Pedro Camejo y fue atribuido preliminarmente al Ejército venezolano. Las autoridades de la administración de Delcy Rodríguez no han emitido una versión oficial tras tres días de los hechos. Las fuentes locales y la ONG FundaRedes indican que el campamento bombardeado servía como centro de acopio de sustancias estupefacientes.

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Identidad y origen de los fallecidos

La mayoría de los fallecidos son hombres jóvenes menores de 40 años. Entre las víctimas se confirman dos colombianos, dos venezolanos y cuatro mexicanos. Documentos de identidad encontrados en el lugar corresponden a Jesús Javier Brugal Carrero, cédula V-11.821.394, y Juan Carlos Guerrero Márquez, cédula V-16.790.349. También se hallaron licencias a nombre de Wilden Luis Solórzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal.

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Restricción informativa y custodia en la morgue

Los cuerpos ingresados entre el viernes y el sábado 31 de octubre se encuentran custodiados por funcionarios fuertemente armados en la morgue del barrio Luis Herrera. Trabajadores del hospital Pablo Acosta Ortiz manifiestan desconocer detalles precisos debido al control estricto de la información por parte de las autoridades competentes. Esto impide confirmar oficialmente las causas exactas de los decesos.

Impacto regional y contexto de seguridad

Las imágenes filtradas muestran heridas en varias partes del cuerpo y confirman la presencia de personal vinculado a estructuras comunales locales. Entre los fallecidos estaría el hijo de un comisario rural de la zona cercana a Puerto Páez. La falta de transparencia oficial genera incertidumbre sobre si esta acción obedece a una política de expulsión del grupo insurgente colombiano.