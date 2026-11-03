Ataque con drones ELN deja dos soldados muertos en Chocó

El ELN asesinó a dos soldados y hirió a cinco en San José del Palmar, Chocó, mediante ataques con drones explosivos entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Dos soldados profesionales del Ejército Nacional de Colombia resultaron asesinados y otros cinco militares sufrieron heridas en los ataques con drones cargados de explosivos ejecutados por el ELN en San José del Palmar, Chocó.

Detalles de la Operación Letal

Los hechos ocurrieron entre el sábado 31 de octubre y la mañana del domingo 1 de noviembre en la zona rural del municipio, específicamente en el sector comprendido entre Juntas de Tamaná y La Italia. La Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional atribuyó la ofensiva a esa guerrilla, quien lanzó una serie de ataques reiterados contra las tropas desplegadas en la región.

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Los uniformados que perdieron la vida fueron identificados como Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan De la Cruz Méndez Ortiz, quienes hacían parte del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 25, unidad adscrita a la Séptima División del Ejército. La institución castrense señaló que como consecuencia de esta acción terrorista, dos soldados fueron asesinados y otros cinco resultaron afectados tras las detonaciones.

Posiciones Institucionales y Tácticas

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) mantuvo sobrevuelos en el área tras las detonaciones con el objetivo de apoyar la extracción de los soldados que permanecían en la zona y facilitar su traslado a centros asistenciales para recibir atención médica. El Ejército informó además que puso en marcha los protocolos de acompañamiento integral para los familiares de los dos soldados asesinados.

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La institución militar condenó los hechos y señaló que constituyen una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, al atentar contra la vida e integridad de los hombres que cumplían su deber constitucional. El uso de drones acondicionados para transportar explosivos se ha convertido en una de las tácticas más recurrentes de los grupos armados ilegales contra la Fuerza Pública en las zonas rurales del país.

Impacto Regional y Futuro Inmediato

De acuerdo con cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre enero y comienzos de octubre de 2026 se contabilizaron al menos 318 ataques con drones en Colombia. Este no es el primer ataque de estas características que se registra en el municipio, ya que el pasado 14 de octubre, nueve soldados del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 resultaron heridos tras una ofensiva atribuida al frente Ernesto Che Guevara del ELN.

San José del Palmar, ubicado en el sur del Chocó cerca de la frontera con Valle del Cauca, ha sido escenario de una escalada de violencia por la disputa territorial entre estructuras ilegales, en la cual la población civil también ha sufrido confinamientos y temor por las constantes detonaciones. Las autoridades mantienen el despliegue de operaciones en la zona mientras avanzan las investigaciones para establecer los responsables de la nueva ofensiva.