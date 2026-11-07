Ataque con drones en Cantón Militar Santa Rosa deja 5 muertos y 35 heridos

Un ataque con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, Bolívar, causó la muerte de 5 soldados y 35 heridos. El Ejército condemnó la violación del derecho internacional humanitario.

Cinco soldados de la Primera División del Ejército Nacional fallecieron y 35 más resultaron heridos como consecuencia de un ataque aéreo no tripulado. Este incidente armado ocurrió en la tarde del sábado 7 de noviembre en el Cantón Militar de Santa Rosa, ubicado en el sur del departamento de Bolívar, Colombia. El ataque se ejecutó mediante el lanzamiento de aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos, lo que generó una destrucción significativa en las instalaciones militares y una alta carga de víctimas entre el personal de la fuerza pública.

La Primera División Ejército confirma

La Primera División del Ejército Nacional emitió una confirmación oficial sobre la naturaleza del incidente armado ocurrido el sábado 7 de noviembre. Las autoridades militares calificaron este ataque con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa como una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos. La estructura fue severamente afectada, como lo muestran videos difundidos en redes sociales que capturan techos derrumbados, escombros y láminas caídas en el suelo.

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Protocolos seguridad Cantón Militar

Tras el incidente, se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad correspondientes en la zona sur de Bolívar. Las autoridades militares adelantaron verificaciones exhaustivas sobre los daños estructurales y humanos causados por los artefactos explosivos. El Ejército Nacional solicitó a la ciudadanía colaborar con la investigación entregando información relevante a través de la Línea 107, un canal dedicado a recibir reportes sobre actividades ilícitas.

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Ataques carreteras Panamericana

Este ataque militar no es un evento aislado, pues más temprano ese mismo día 7 de noviembre se registró otro incidente similar en inmediaciones del peaje La Agustina. El atentado se llevó a cabo con explosivos lanzados desde drones sobre la vía Panamericana, en un intento por afectar las infraestructuras viales del país. El alcalde del municipio, Milton Alexis Olaya, pidió oración para que no vuelva a ocurrir esto y solicitó al presidente atención inmediata a estos hechos violentos.

Grupos armados ilegales zona

En la zona sur de Bolívar operan múltiples grupos armados organizados, como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Hasta ahora no hay una atribución oficial sobre quién fue responsable del ataque al Cantón Militar ni de los atentados contra el peaje La Agustina. La presencia de estas estructuras ilegales en la región mantiene un alto nivel de tensión y riesgo para la población civil y el personal militar desplegado en la zona.