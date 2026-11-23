Un ataque con drones contra la estación de policía en Curumaní, Cesar, dejó una agente lesionada y provocó el decreto de toque de queda este lunes 23 de noviembre, sumándose a la escalada de violencia en la región nororiental de Colombia.

La tranquilidad del municipio de Curumaní, ubicado en el departamento del Cesar, se vio interrumpida bruscamente este lunes 23 de noviembre alrededor de las 7:00 de la mañana. Un ataque coordinado mediante el uso de drones lanzó múltiples artefactos explosivos contra la estación de Policía, situada en el barrio El Paraíso junto a la vía nacional. Los estallidos provocaron pánico generalizado entre los más de 30 agentes que realizaban su formación matutina, quienes se dispersaron para evitar convertirse en blancos de las entre cuatro y siete cargas detonadas en la zona.

Agente lesionada y evacuación urgente

Como consecuencia directa de esta incursión aérea, la patrullera Lisette Botero, integrante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) con cerca de año y medio de servicio en la institución, resultó herida. La uniformada sufrió lesiones superficiales en un brazo y fue trasladada de inmediato al hospital Christian Moreno Pallares de Curumaní. En el momento de la redacción de este informe, se confirmaba que se encuentra estable y fuera de peligro, aunque el evento generó daños materiales significativos en el interior del comando, especialmente en las áreas del auditorio y del alojamiento femenino.

Also read Ataque contra batallón del Ejército en el Cesar dejó un soldado muerto y 12 militares heridos

Toque de queda decretado por el alcalde

Inmediatamente después de los hechos, el alcalde de Curumaní, Hermes Martínez, condenó firmemente el atentado y tomó medidas de seguridad extraordinarias para proteger a la ciudadanía. Martínez decretó un toque de queda estricto que entró en vigencia desde las 10:00 de la mañana del lunes 23 de noviembre hasta las 5:00 de la mañana del martes 24. Este decreto ordenó a la población permanecer en sus viviendas, evitar acercarse a las instalaciones policiales y utilizar únicamente los canales oficiales de información mientras la Gobernación del Cesar y la Fuerza Pública desarrollaban un consejo extraordinario de seguridad.

Contexto de violencia en el nororiente

Este ataque no ocurre de manera aislada, sino que forma parte de una ola creciente de violencia en la región. Solo dos días antes, el sábado 21 de noviembre por la noche, un combinado de drones explosivos y un carro bomba ataco el Batallón Especial Energético y Vial N.° 2 en La Jagua de Ibirico. Este ataque previo cobró la vida del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y dejó a otros 12 militares heridos, varios de ellos con lesiones de extrema gravedad. Además, el 12 de noviembre, la subestación de Policía en el corregimiento de San Roque, también bajo jurisdicción de Curumaní, había sufrido un incidente similar con drones.

Advertisement

Expansión de la táctica aérea en Colombia

El uso de aeronaves no tripuladas adaptadas con explosivos se ha consolidado como una amenaza principal contra la Fuerza Pública y la población civil en el nororiente colombiano durante 2026. Esta táctica, que antes se asociaba principalmente al conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora opera con regularidad en territorio nacional. Organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) reportan que Colombia supera los 350 ataques con drones en lo corrido de 2026, atribuidos principalmente a disidencias de las FARC y al ELN. Esta cifra representa un promedio de cerca de un ataque diario que deja decenas de bajas entre militares y civiles.

Crisis fronteriza y datos regionales

La situación es particularmente crítica en el corredor vial que conecta Aguachica, Pailitas, Pelaya, Chimichagua, La Jagua de Ibirico y Curumaní. Desde agosto de 2026, el Cesar acumula más de 10 ataques y hostigamientos con drones en esta zona, que funciona como una ruta de expansión para el narcotráfico hacia las fronteras con Venezuela a espaldas de la Serranía del Perijá. En Norte de Santander, la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos documentó 64 ataques con drones este año, resultando en 115 víctimas. El lunes en la madrugada, un nuevo ataque en Cúcuta dejó tres civiles heridos y afectó más de 80 viviendas, confirmando la escalada de esta modalidad terrorista en la región caribeña y fronteriza de Colombia.