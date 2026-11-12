Ataque con drones en el Catatumbo deja cuatro soldados muertos en Tibú

Un ataque con drones cargados de granadas en el Catatumbo deja cuatro militares fallecidos. El presidente De la Espriella confirma la cifra y ordena respuesta inmediata a las disidencias.

La violencia armada en la región del Catatumbo registró un incremento significativo este jueves 12 de noviembre, culminando en un grave atentado perpetrado mediante el uso de drones. Esta acción bélica, que tuvo lugar en la zona rural del municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander, provocó la muerte de cuatro soldados colombianos y dejó heridos a otros tres miembros de las fuerzas uniformadas. Los hechos se desarrollaron específicamente en la vereda Barco La Silla, un sector estratégico ubicado en la frontera con Venezuela, donde se intensificaron los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados organizados.

Detalles del ataque y despliegue bélico en la zona

El incidente ocurrió aproximadamente al mediodía del día 12 de noviembre, durante combates que sostenían las tropas estatales contra integrantes de la Escuela Militar del Norte (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Ambos grupos armados compiten actualmente por el control de los corredores estratégicos en el Catatumbo, lo que ha derivado en un aumento notable del uso de aeronaves no tripuladas para lanzar explosivos. Esta táctica representa una evolución en los modus operandi de las estructuras ilegales, afectando directamente a la seguridad de los uniformados y generando un alto riesgo para la población civil residente en estos territorios limítrofes.

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Posiciones oficiales y respuesta del gobierno nacional

El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, confirmó la trágica cifra de víctimas a través de un mensaje publicado en su cuenta de la plataforma X durante la tarde del jueves 12 de noviembre. El mandatario expresó su profundo dolor ante la pérdida de cuatro soldados, calificándolos como héroes de la patria, y extendió su solidaridad a las familias de los fallecidos y a los dos militares heridos por la explosión. De la Espriella subrayó que no existiría refugio para quienes atacan a las fuerzas del Estado, asegurando que se buscaría justicia y responsabilidades penales contra los responsables de estos actos de violencia.

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Impacto real y consecuencias para la seguridad regional

La escalada de violencia con este tipo de artefactos no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón creciente que ha afectado significativamente la estabilidad territorial de Colombia. De acuerdo con las cifras recopiladas por las autoridades de seguridad, durante el año en curso el país ha acumulado al menos 320 ataques documentados mediante el uso de drones cargados con explosivos. Esta modalidad de guerra asimétrica ha golpeado con mayor severidad a dos regiones específicas: el Catatumbo en Norte de Santander y el departamento del Cauca en el suroccidente del país, convirtiéndolos en los focos críticos de esta nueva amenaza tecnológica.

Actores involucrados y perspectivas de operación militar

Inteligencias del Ejército colombiano han identificado que, en el suroccidente, específicamente en el Cauca, las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco constituyen la estructura que más utiliza estos dispositivos para atacar a las tropas. Este dato contextualiza la gravedad de la amenaza tecnológica, ya que se combina con la confrontación territorial entre el ELN y las disidencias en el Catatumbo. El presidente De la Espriella ordenó desplegar toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación de la Fuerza Pública para perseguir, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables. Esta respuesta institucional busca desarticular las cadenas de mando que facilitan estos ataques aéreos y restablecer el control estatal en las zonas fronterizas.