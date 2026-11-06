Ataque con drones en estación de Policía de Ataco, Tolima: Autoridades confirman sin heridos

Dos drones arrojaron explosivos cerca de la estación de Policía en Ataco, Tolima, durante el toque de queda. No hubo víctimas fatales, pero el operativo contra minería ilegal continúa.

La madrugada del viernes 6 de noviembre marcó un nuevo incidente de violencia en el municipio de Ataco, departamento del Tolima. Dos drones arrojaron explosivos a solo cinco metros de la estación de Policía local, en pleno cumplimiento del toque de queda vigente. Las autoridades confirmaron que ninguno de los proyectiles impactó a personal uniformado o administrativo, por lo que no se reportan heridos en el ataque.

Detalles del ataque y contexto del toque de queda

Los explosivos cayeron a pocos metros de la edificación policial mientras la comunidad aprovechaba las excepciones del decreto para abastecerse. Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima, confirmó que la suerte favoreció a los funcionarios tras el incidente. Señaló que los artefactos cayeron a una distancia de cinco metros, asegurando que tanto los policías como el personal administrativo se encuentran bien.

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El municipio de Ataco se encontraba bajo un toque de queda estricto que rigió desde las 12:00 a. m. del jueves 5 de noviembre. La medida fue prorrogada mediante el Decreto 185 hasta la medianoche del viernes 6 de noviembre. La restricción cubrió todas las zonas urbanas, rurales, centros poblados y corregimientos del municipio.

Posiciones de las autoridades y respuesta inmediata

Tras las detonaciones, las autoridades ordenaron a la comunidad regresar de inmediato a sus viviendas. La Alcaldía de Ataco solicitó a los habitantes evitar salir a la vía pública y pidió a los comerciantes cerrar todos los establecimientos abiertos al público. Este cierre fue una medida de precaución tras las explosiones preliminares.

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Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, explicó que la seguridad se intensificó debido a un megaoperativo en marcha. Detalló que más de mil hombres de la Policía Nacional y del Ejército están desplegados en el municipio. La operación busca recuperar el río Saldaña mediante diligencias de desalojo autorizadas por la Alcaldía.

Impacto real y perspectivas futuras

Los daños materiales incluyen afectaciones en la estación de Policía y la biblioteca municipal. El operativo cuenta con la articulación del Ministerio de Defensa y la Gobernación del Tolima. También participan la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y Migración Colombia.

La violencia en Ataco ha escalado ligada a la minería ilegal. En la última semana, siete personas fueron asesinadas en el municipio, atribuidas al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc. El pasado 30 de agosto, la estación policial ya fue blanco de un ataque con drones que dejó dos policías heridos.

Las excepciones al toque de queda permiten la movilidad entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m. del mediodía. Solo una persona por núcleo familiar puede salir para comprar alimentos y medicamentos. También se permite la circulación de vehículos de transporte de insumos esenciales y personas con tratamientos médicos programados.