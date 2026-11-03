Ataque con drones en estación de policía de Chimichagua deja daños sin víctimas

Un ataque con drones contra la estación de policía en Las Vegas, Chimichagua, causó daños materiales el martes. Autoridades refuerzan seguridad tras el hecho que dejó heridos ceros.

Un nuevo incidente violento de alta complejidad técnica se registró este martes en las instalaciones de la Policía ubicada en el corregimiento de Las Vegas, perteneciente a la jurisdicción del municipio de Chimichagua, en el departamento del Cesar. Las autoridades de seguridad detectaron los artefactos aéreos en horas de la madrugada, momento en el que los drones, cargados con explosivos, iniciaron su aproximación a la base policial.

El ataque, ejecutado con la intención de deteriorar la infraestructura del Estado, dejó como único saldo daños materiales en las edificaciones del cuartel. Afortunadamente, el parte oficial de la Alcaldía de Chimichagua confirma que no se registraron heridos ni víctimas fatales entre el personal uniformeado, lo que permitió mantener la operatividad de la unidad a pesar del impacto directo de los artefactos.

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Solicitud de infraestructura policial ignorada

El evento pone en relieve la precaria situación de las instalaciones policiales en la zona. La Alcaldía de Chimichagua explicó en su comunicado que la Administración Municipal ha elevado reiteradas solicitudes ante el Gobierno Nacional para gestionar el apoyo y acompañamiento necesario para la construcción de una nueva Estación de Policía en este corregimiento, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido una respuesta favorable a estas peticiones oficiales.

Esta carencia de infraestructura adecuada se presenta como un factor de vulnerabilidad que los municipios locales intentan subsanar mediante gestiones administrativas que, según el texto oficial, han quedado estancadas. La falta de una instalación robusta y diseñada para enfrentar este tipo de amenazas ha sido señalada como un punto crítico en la defensa territorial del corregimiento de Las Vegas.

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Posiciones de las autoridades departamentales y municipales

La Gobernación del Cesar, liderada por Elvia Milena Sanjuán Dávila, emitió un mensaje de condena inmediata y solidaridad con los uniformados. Sanjuan Dávila exaltó la valentía de nuestros policías, quienes demostraron una vez más su compromiso con la seguridad y repelieron el ataque con drones que tuvo lugar en la madrugada del martes, calificando el acto como un hecho de terror contra nuestros uniformados.

La gobernadora Elvia Milena Sanjuan D también envió un mensaje de agradecimiento a los policías por cuidar la integridad de la población civil ante esta agresión. Por su parte, el alcalde de Chimichagua, José David Rocha, reiteró su compromiso con la población local y hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas inmediatas frente a lo ocurrido en las instalaciones de la Policía Nacional, subrayando la gravedad del incidente.

Refuerzo operativo y contexto de seguridad

El atentado causó conmoción e incertidumbre entre los habitantes del corregimiento, debido a la delicada situación de orden público que se vive en la zona. Como respuesta directa a la amenaza, se dispuso de tropas del Ejército y la Policía para reforzar la zona y garantizar la tranquilidad de los residentes, estableciendo un perímetro de seguridad que asegura la protección de la comunidad local.

La escalada en la metodología de los ataques, que incluye el uso de drones y otros artefactos explosivos, requiere una coordinación interinstitucional que supere las capacidades locales. El refuerzo militar y policial representa la medida inmediata para contener la violencia, mientras persiste la búsqueda de soluciones estructurales a largo plazo para las defensas del municipio de Chimichagua.