Un ataque con drones y un carro bomba contra el Batallón Especial Energético en La Jagua de Ibirico, Cesar, dejó más de 13 soldados heridos. El alcalde Leo Hernández solicitó ambulancias de urgencia.

Más de trece soldados resultaron heridos durante un violento ataque armado contra el Batallón Especial Energético y Vial del Ejército Nacional en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar. La agresión, que involucró el uso de drones explosivos y un presunto carro bomba, sacudió la tranquilidad de la región el sábado 21 de noviembre.

Detalles del ataque y respuesta inmediata

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11 de la noche del sábado 21 de noviembre, generando una situación de emergencia inmediata en el municipio. El Batallón Especial Energético y Vial fue el objetivo directo de la agresión, lo que obligó a las autoridades locales a activar los protocolos de contingencia para atender a los uniformados afectados por la explosión y el impacto de los artefactos.

Also read Zelenski denuncia uso de munición de racimo en ataque ruso masivo a Ucrania

Ante la gravedad de los heridos, el alcalde del municipio, Leo Hernández, ordenó el despliegue de recursos sanitarios adicionales para garantizar la atención médica oportuna de los militares lesionados. La situación requería una capacidad hospitalaria que superaba la disponibilidad local, lo que motivó la solicitud de ayuda externa inmediata.

Solicitud de ambulancias a municipios vecinos

El alcalde Leo Hernández utilizó sus redes sociales para hacer un llamado urgente a la comunidad y a las instituciones de salud cercanas. Explicitó que tenían más de trece soldados heridos y necesitaban con carácter de urgencia ambulancias de los hospitales más cercanos para atender y trasladar a los uniformados lesionados al mejor centro de salud disponible.

Advertisement

Esta solicitud específica se dirigió a los municipios vecinos que podrían apoyar con la logística de transporte sanitario. El alcalde pidió explícitamente la colaboración de las entidades de salud de Chiriguaná, Agustín Codazzi, El Paso, Curumaní y Becerril, reconociendo la necesidad de ampliar la capacidad de respuesta más allá de los límites municipales de La Jagua de Ibirico.

Estatus de las víctimas y autoridades investigadoras

A fecha de la información disponible, no existe un balance oficial que confirme el número exacto de víctimas mortales derivadas del incidente. Las autoridades competentes están adelantando las verificaciones preliminares en el lugar de los hechos para establecer el número preciso de fallecidos y la gravedad exacta de cada herido reportado inicialmente.

Asimismo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la autoría del ataque ni la identidad de los grupos o individuos responsables de la planificación y ejecución de la agresión. La naturaleza del hecho se describe como un ataque terrorista, pero las investigaciones sobre el modus operandi y los perpetradores continúan en desarrollo.

Impacto regional y situación de seguridad actual

El incidente genera un escenario de alta tensión en La Jagua de Ibirico, un municipio estratégico ubicado en el departamento del Cesar. La agresión contra una unidad militar especializada en protección de infraestructura energética y vial resalta la vulnerabilidad de las zonas de difícil acceso y la persistencia de la violencia armada en la región.

Advertisement

La situación continúa en desarrollo mientras las fuerzas militares y las autoridades civiles coordinan los esfuerzos de atención médica y seguridad. Se espera que en las próximas horas se emitan los comunicados oficiales que clarifiquen el número final de bajas y las primeras líneas de investigación sobre los autores materiales del ataque contra el Batallón Especial Energético y Vial del Ejército Nacional.