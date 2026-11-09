Ataque con drones en peaje de Villa Rica y desactivación en Villa del Rosario

El Ejército neutraliza un ataque con drones en Cauca y desactiva carga explosiva en Norte de Santander. Dos hechos vinculados a disidencias de las Farc marcan la seguridad este 8 de noviembre.

El Ejército Nacional de Colombia respondió con rapidez ante una amenaza aérea y terrestre simultánea el pasado 8 de noviembre. Las fuerzas militares repelieron un ataque con drones cargados de explosivos en el peaje de Villa Rica, ubicado en el departamento de Cauca, al mismo tiempo que desactivaron una carga explosiva de gran magnitud en Villa del Rosario, al norte del país. Estos dos sucesos, separados geográficamente pero unidos por la táctica terrorista, ponen de manifiesto la capacidad operativa de las tropas para proteger la infraestructura vial y la seguridad pública.

Repelido ataque aéreo en Cauca

El incidente en Villa Rica ocurrió sobre las 6:00 de la tarde. Testigos y sistemas de vigilancia detectaron varios drones sobrevolando la zona del peaje de la vía Panamericana. Estos artefactos aéreos soltaron granadas de mortero directamente sobre las casetas de cobro, provocando daños materiales significativos en la infraestructura. Durante el incidente, una persona resultó con lesiones leves y fue atendida en el mismo lugar por el personal de emergencia y seguridad presente.

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La intervención inmediata de las tropas del Grupo de Caballería Liviano Número 8, perteneciente a la Brigada 29, fue fundamental para neutralizar la amenaza. La unidad militar, que presta seguridad en el sector, logró repeler a los drones antes de que causaran víctimas fatales o un colapso mayor de las instalaciones. Las autoridades militares han atribuido esta acción a la estructura Jaime Martínez, una facción de disidencias de las Farc bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Contexto de violencia en corredores viales

Este atentado no es un suceso aislado, sino parte de una escalada en el control del corredor vial. En las últimas dos semanas, Cauca ha sido testigo de otros intentos de sabotaje contra la infraestructura de cobro. El 21 de octubre, una motocicleta cargada de explosivos fue activada intencionalmente en el Peaje El Mango, situado en el municipio de La Sierra. Posteriormente, el 7 de noviembre, el punto de cobro de La Agustina, en Cajibío, también fue objetivo de un ataque con drones que requirió la intervención militar.

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La persistencia de estos ataques refleja la estrategia de las disidencias para presionar económicamente a las empresas concesionarias y alterar la movilidad regional. El Ejército Nacional ha reforzado la presencia militar en estos puntos neurálgicos del departamento para garantizar la continuidad del transporte y la seguridad de los usuarios que transitán diariamente por la vía Panamericana en el suroccidente colombiano.

Carga explosiva en Norte de Santander

En otro frente crítico de la seguridad nacional, las Tropas del Grupo de Caballería Mediano Número 5 desactivaron una carga explosiva en el corregimiento Juan Frío, perteneciente al municipio de Villa del Rosario en Norte de Santander. La carga contenía centenares de kilos de material explosivo, diseñada para ser detonada contra las tropas que realizaban labores de vigilancia en la zona. La pronta reacción del personal militar evitó una explosión de gran magnitud que habría puesto en riesgo tanto a los efectivos castrenses como a la comunidad civil circundante.

Según informó la Segunda División del Ejército, el personal militar adelantó la verificación inicial del presunto artefacto. Expertos antiexplosivos del equipo EOD (Eliminación de Artefactos Explosivos) se hicieron cargo de la situación para asegurar la neutralización segura de la carga. Este hecho destaca la capacidad de inteligencia y respuesta rápida de las fuerzas militares en regiones de alta tensión como Norte de Santander.

Impacto en la seguridad ciudadana

La coordinación entre las distintas unidades militares demuestra la respuesta integral del Estado frente a la amenaza terrorista. Mientras en el sur del país se enfrenta la violencia de las disidencias de las Farc, en el norte se mantiene el combate contra otros grupos armados organizados que buscan imponer su control territorial. La desactivación de la carga en Juan Frío evita una catástrofe humanitaria y reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con la protección de la vida y la infraestructura crítica.