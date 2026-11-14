Ataque con drones en San Roque deja soldado herido en Cesar

Un soldado del Ejército sobrevive al segundo ataque con drones en San Roque, Cesar, en menos de 24 horas. Autoridades refuerzan seguridad y analizan la respuesta ante la violencia persistente en la zona.

Un soldado resultó herido durante un ataque perpetrado mediante el uso de drones cargados con explosivos contra vehículos blindados del Ejército Nacional en el corregimiento de San Roque, ubicado en el municipio de Curumaní, departamento del Cesar. El uniforme se encuentra estabilizado y fuera de peligro tras ser trasladado a una institución de salud local para recibir atención médica inmediata.

Este incidente ocurrió en la tarde del viernes 13 de noviembre y constituye el segundo hostigamiento armónico registrado en la misma localidad en un lapso inferior a 24 horas. Anteriormente, durante la jornada del jueves, dos miembros de la Policía Nacional sufrieron lesiones como consecuencia de un atentado con granadas dirigido contra la subestación eléctrica de la zona.

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Mecanismo del ataque y daños materiales

Los reportes preliminares indican que se produjeron al menos dos detonaciones dirigidas específicamente contra los vehículos de la Fuerza Tarea Conjunta Urano. Una de las tanquetas militares, la cual se encontraba estacionada a un costado de la vía principal, cerca de una estación de servicio en el corregimiento, fue alcanzada directamente por los artefactos explosivos lanzados desde los drones.

Las grabaciones difundidas en redes sociales, incluyendo material publicado por la Revista Semana, capturan el pánico de la comunidad local y la reacción de los testigos presenciales. En los videos se aprecia una densa nube de polvo y humo originada por las explosiones, evidenciando la cercanía y la intensidad de los impactos sobre las instalaciones y los vehículos militares presentes en el área.

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Posiciones de las autoridades y respuesta institucional

Ante la escalada de violencia, las autoridades regionales convocaron de manera urgente un consejo extraordinario de seguridad. En esta reunión participaron representantes del Ejército Nacional, la Policía y otros entes institucionales de la región, quienes evaluaron el panorama de seguridad actual y acordaron medidas inmediatas para mitigar los factores de riesgo que amenazan a la población civil y a las fuerzas del orden.

Se acordó formalmente la permanencia de efectivos policiales en San Roque y el refuerzo cuantitativo de uniformados, integrando tanto al personal de la Policía como al del Ejército. Esta decisión busca asegurar la protección de la comunidad local, la cual ha sido objeto de repetidos ataques y requiere de una presencia disuasiva y de respuesta rápida ante nuevas amenazas.

Impacto real y antecedentes de violencia en la zona

La situación de inseguridad en Curumaní, situado al sur del Cesar, se ha deteriorado significativamente en los últimos meses, convirtiéndose en escenario de múltiples acciones violentas contra la fuerza pública. Este último atentado no es el primero con drones en la zona; el pasado 7 de agosto, un ataque atribuido al Grupo Armado Organizado ELN provocó la muerte del subintendente Argemiro Rodelo Canchila, un hecho que sacudió profundamente a las fuerzas militares y a la región.

Las autoridades esperan entregar en las próximas horas un parte oficial que detalle el estado de salud preciso del soldado herido y los resultados iniciales de los operativos desplegados en San Roque tras este segundo ataque en menos de un día. Mientras se desarrollan las investigaciones para identificar a los responsables, se mantiene la vigilancia estricta y la coordinación interinstitucional para garantizar la estabilidad en el corregimiento.