Ataque con drones en Santa Rosa deja 3 muertos y ordena ofensiva contra terroristas

El presidente Abelardo De La Espriella condenó el ataque con drones en Bolívar que dejó 3 muertos y 47 heridos. Ordenó intensificar operaciones para capturar a los responsables del atentado contra el Cantón Militar.

El presidente Abelardo De La Espriella condenó con toda contundencia el ataque con drones cargados de explosivos que golpeó el Cantón Militar de Santa Rosa, ubicado en el sur del departamento de Bolívar. Este acto violento, registrado el sábado 7 de noviembre de 2026, ha dejado un saldo preliminar de tres militares muertos y numerosos heridos, confirmando la gravedad de la agresión contra las fuerzas del Estado.

Condena presidencial y solidaridad con familias

Tras conocerse la magnitud del atentado, el mandatario expresó su más sincera solidaridad con las familias de los uniformados afectados y ordenó que se brinde atención y acompañamiento integral a los soldados heridos y a sus allegados. De La Espriella afirmó que estos hombres sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar terror en las regiones.

Also read Ataque con drones contra cantón militar en Santa Rosa, Bolívar

El jefe de Estado enfatizó que su gobierno no cederá ni un solo centímetro de territorio ante el terrorismo, reafirmando que la autoridad del Estado se respeta y que no permitirá la intimidación por parte de grupos armados. Esta posición firme busca transmitir estabilidad y determinación en medio de la crisis provocada por la violencia armada.

Intensificación de operaciones militares

Como respuesta inmediata a la agresión, el presidente ordenó a la Fuerza Pública intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables del ataque. La instrucción incluye golpear las estructuras criminales involucradas y recuperar el control de los territorios donde estos grupos buscan imponer su poder mediante la fuerza y el miedo.

Advertisement

De La Espriella advirtió directamente a los terroristas que no tendrán escondite ni tregua, asegurando que se les perseguirá con toda la fuerza legítima del Estado hasta desmantelar sus organizaciones criminales y llevarlos ante la justicia. Esta medida busca desarticular las redes que ejecutan estos ataques y proteger a la población civil.

Balance de heridos y traslado a hospitales

Según la información oficial, el ataque contra las instalaciones del Batallón de Selva N.º 48 resultó en un saldo de 16 heridos de gravedad y 31 militares afectados, sumando un total de 47 lesionados. Los militares heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, donde reciben atención médica especializada para estabilizar su estado de salud.

Al Hospital Universitario de Santander fueron remitidos dos militares que continúan en atención médica en el momento del reporte. Las autoridades activaron los protocolos de seguridad correspondientes y adelantan verificaciones exhaustivas para establecer la magnitud exacta de los daños en la infraestructura militar y las afectaciones estructurales.

Contexto de violencia con drones en la región

La Primera División del Ejército informó que el atentado fue perpetrado mediante aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos, calificando el hecho como una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos. Esta acción se produce en un contexto donde ya se había registrado otro ataque con explosivos lanzados desde drones en inmediaciones del peaje La Agustina, sobre la vía Panamericana.

Advertisement

Hasta la fecha, no se ha informado oficialmente qué grupo armado estaría detrás de este ataque específico, ni se han reportado capturas relacionadas con el hecho. Las investigaciones continúan avanzando para establecer con certeza la identidad de los responsables y evitar futuros ataques contra las instalaciones militares en la región.