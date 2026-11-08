Ataque con drones en Santa Rosa del Sur deja 3 militares muertos

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó el cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, con drones explosivos. El ataque dejó un saldo de tres militares fallecidos y numerosos heridos, condenando la violencia.

El Ministerio de Defensa de Colombia emitió una condena firme tras el ataque con drones que sufrió el cantón militar ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el sur del departamento de Bolívar, durante la tarde del sábado. La acción violenta, calificada por las autoridades como un acto de barbarie y sevicia terrorista, dejó como saldo trágico la muerte de tres uniformados y un número significativo de heridos, lo que ha desencadenado una respuesta inmediata del Gobierno nacional para identificar y capturar a los responsables.

Detalles del ataque y saldo de víctimas

La cartera de Defensa confirmó que el ataque se llevó a cabo mediante el lanzamiento de aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos contra las instalaciones del cantón. El balance inicial de las autoridades estableció que el atentado causó tres decesos entre el personal militar, mientras que otras personas resultaron afectadas por la explosión y los escombros, incluyendo a 16 uniformados que sufrieron heridas de gravedad y otros 31 individuos con diversas lesiones menores o severas que requirieron atención médica inmediata.

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El presidente Abelardo De la Espriella rechazó el incidente con absoluta contundencia, definiéndolo como un cobarde ataque terrorista destinado a imponer miedo y violencia en la región. Desde su cuenta oficial en la red social X, el Ministerio de Defensa reiteró que la violencia desmedida contra los soldados constituye una atrocidad que indigna a la sociedad colombiana y merece el rechazo unánime de la nación, enfatizando que no habrá tregua en la búsqueda de quienes atentan contra la vida de los uniformados.

El ELN como autor intelectual del atentado

Las autoridades atribuyeron la autoría intelectual de esta agresión al Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerando la acción como una medida de represalia directa. Según informó la cartera de Defensa, el grupo guerrilla actuó en respuesta a la reciente captura de alias Carrito, un cabecilla destacado del Frente de Resistencia Guamocó del ELN, quien era responsable de gestionar las finanzas ilegales y el flujo de recursos del Bloque Nororiental de esta organización criminal.

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El Ministerio de Defensa subrayó que la violencia contra los uniformados representa una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, se anunció el despliegue de todas las capacidades institucionales disponibles para identificar, ubicar y capturar a los autores materiales e intelectuales de esta atrocidad, llevándolos ante la justicia y garantizando que no queden impunes por este acto de sangre contra el Estado colombiano.

Contexto de inseguridad en Bolívar

La Defensoría del Pueblo detalló que el ataque ocurrió en un momento de alta tensión, mientras las autoridades locales adelantaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado específicamente tras el asesinato de tres personas ocurrido el día anterior en el municipio. Este incidente se enmarca en un contexto de inseguridad estructural, donde operan múltiples grupos armados, incluyendo el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC, que luchan por el control territorial y las rentas de la minería ilegal.

La Defensoría advirtió que estos ataques no son hechos aislados, sino parte de una confrontación persistente que ha generado graves afectaciones para la población civil en el sur de Bolívar. Según datos de alertas tempranas, entre mayo y septiembre de 2026, se registraron 22 emergencias humanitarias asociadas a confinamientos y desplazamientos forzados masivos, afectando a al menos 11.135 personas pertenecientes a 4.939 familias en diversos municipios de la región.

Medidas gubernamentales y consecuencias para la población

Ante la gravedad de la situación, el presidente Abelardo De la Espriella ordenó intensificar las operaciones militares para perseguir y capturar a los responsables del ataque, con el objetivo declarado de golpear las estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde estos grupos pretenden imponer su ley. Esta medida busca desarticular la capacidad operativa del ELN en la zona y reducir la amenaza inmediata contra las fuerzas del orden y la ciudadanía.

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El organismo defensor advirtió también sobre la instalación de minas antipersonal, la imposición de restricciones severas a la movilidad y al abastecimiento de alimentos y medicamentos, así como las interrupciones de actividades educativas que sufren las comunidades. La respuesta del Estado se centra no solo en la captura de los agresores, sino también en la protección de los derechos fundamentales de los civiles afectados por esta dinámica de violencia prolongada y la disputa por el control de recursos estratégicos en la región.