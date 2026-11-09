Ataque con Drones en Santa Rosa del Sur Revela Fallos de Seguridad

El ataque con drones al cantón militar de Santa Rosa del Sur dejó heridos y puso en duda la eficacia del sistema antidrones. El alcalde Milton Olaya exige respuestas sobre la vulnerabilidad de la base.

El cantón militar de Santa Rosa del Sur, ubicado en el sur del departamento de Bolívar, fue objeto de un ataque con explosivos lanzados mediante drones, evento que ha generado serias interrogantes sobre la capacidad de protección de las instalaciones estratégicas de las Fuerzas Militares. El pasado sábado 7 de noviembre, hacia el mediodía, varias unidades aéreas no tripuladas cargadas con artefactos explosivos impactaron la base, lo que resultó en un balance de víctimas y daños materiales que han preocupado profundamente a la autoridad civil local.

Crisis de Confianza en la Protección Tecnológica

El alcalde del municipio, Milton Olaya, ha expresado su total desconcierto ante la vulnerabilidad mostrada por la instalación militar, cuestionando abiertamente la efectividad del sistema antidrones que supuestamente protegía la unidad. Durante una entrevista con Mañanas Blu, el mandatario señaló que solicitará explicaciones formales durante el consejo de seguridad programado para este lunes, fecha en la que espera conocer las razones técnicas y operativas que permitieron la incursión de los drones a pesar de los mecanismos tecnológicos supuestamente activos.

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Olaya enfatizó que, en reiteradas ocasiones, la seguridad de la base ha sido un tema de discusión con los mandos militares, quienes siempre le han garantizado que existían sistemas suficientes para prevenir este tipo de agresiones. El alcalde afirmó que es contradictorio que se haya llevado a la cúpula militar y a ministros al territorio para garantizar su seguridad, cuando finalmente la tecnología falló en el momento crítico del ataque del sábado 7 de noviembre.

Investigación sobre la Autoría y el Contexto Armado

Aunque el Gobierno nacional atribuyó inicialmente la responsabilidad del atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el alcalde Milton Olaya aclaró que aún no ha recibido una confirmación oficial sobre la autoría del ataque. El mandatario insistió en que las investigaciones deben determinar con certeza quiénes ejecutaron la acción y, crucialmente, por qué los sistemas de detección y neutralización no funcionaron, a pesar de que en reuniones previas representantes de la Policía y el Ejército le habían informado sobre intentos de ataque frustrados gracias a la protección existente.

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La región del sur de Bolívar atraviesa una situación de orden público extremadamente compleja, marcada por la competencia territorial entre múltiples estructuras armadas ilegales que buscan controlar las actividades económicas y las Serranías de San Lucas, un área que abarca 12 municipios ricos en oro. Olaya detalló que en esta zona operan el ELN, las disidencias de las FARC y los gaitanistas, grupos que se disputan el control y que han utilizado tácticas cada vez más sofisticadas, como el uso de drones, para sus operaciones violentas.

Balances de Víctimas y Repercusiones Humanitarias

Las consecuencias inmediatas del ataque fueron significativas para la comunidad local y las Fuerzas Militares, con un balance inicial que reportó 50 personas heridas ingresadas al hospital de Santa Rosa del Sur durante la jornada del sábado. De este grupo, 17 pacientes fueron derivados al centro asistencial de Simití, que cuenta con atención de segundo nivel, mientras que dos personas requirieron traslado adicional a Aguachica y entre ocho y diez fueron enviadas a Bucaramanga para recibir atención médica especializada, debido a la gravedad de sus heridas.

El alcalde Milton Olaya visitó el hospital el domingo y confirmó que seis soldados continuaban bajo observación médica, describiendo el balance final como tres muertos y 17 heridos, muchos de los cuales presentaban lesiones de menor gravedad. A pesar de que un artefacto impactó una garita ubicada a una distancia de entre 100 y 200 metros de algunas viviendas, Olaya indicó que no recibió reportes de daños en casas del sector, lo que sugiere que el objetivo principal era la instalación militar y que los explosivos impactaron dentro del batallón, construido en un terreno que anteriormente era una finca adquirida por el Gobierno Nacional.