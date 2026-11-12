Ataque con drones en Tibú deja cuatro militares muertos

Un ataque con drones explosivos en Tibú, Norte de Santander, el 12 de noviembre causó la muerte de cuatro soldados del Batallón N°10. El presidente Abelardo De la Espriella condena el acto y promete justicia.

Cuatro miembros de las fuerzas armadas colombianas perdieron la vida y otros cinco resultaron heridos a consecuencia de un violento ataque aéreo con drones explosivos. Este evento bélico ocurrió el jueves 12 de noviembre en una zona rural del municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander. El ataque fue ejecutado por un grupo subversivo que utilizó al menos veinte dispositivos explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas durante una operación militar.

Detalles del ataque en Tibú

El Ejército Nacional confirmó que la tropa perteneciente al Batallón de Operaciones Terrestres N°10 se encontraba realizando operaciones tácticas en la vereda Barco La Silla cuando fue sorprendida por la ofensiva aérea. Los agresores desplegaron una carga significativa de explosivos desde múltiples drones, lo que provocó un alto número de bajas inmediatas entre el personal militar desplegado en la región. Las autoridades indican que la coordinación de los disparos sugiere un nivel de planificación y recursos considerable por parte del grupo insurgente.

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Posiciones de las partes

El presidente Abelardo De la Espriella emitió un comunicado oficial expresando su profundo duelo por la pérdida de los soldados y condenando enérgicamente los hechos como actos cobardes perpetrados por narcoterroristas. En su perfil de la plataforma X, De la Espriella afirmó que cuatro héroes de la patria fueron asesinados sin piedad en la región. El mandatario también ordenó al sector defensa desplegar toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación de la fuerza pública para localizar, perseguir y llevar ante la justicia a los responsables de este crimen de estado.

Por su parte, el Ejército Nacional emitió un comunicado donde rechaza de manera categórica el uso indiscriminado de tecnologías explosivas no convencionales. La institución militar señaló que estas acciones infringen directamente el Derecho Internacional Humanitario y ponen en riesgo vital a los uniformados. La respuesta oficial busca reafirmar el compromiso del gobierno con la protección de los soldados y la garantía de que no habrá refugio seguro para quienes atenten contra la vida del personal castrense.

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Impacto y próximos pasos

Tras el incidente, se activaron inmediatamente los protocolos de evacuación y atención médica de urgencia para atender a los cinco soldados heridos, en coordinación directa con la Fuerza Aérea Colombiana. Los militares fallecidos fueron identificados oficialmente como José Luis Sánchez Berrío, Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor. Las familias de las víctimas recibieron las condolencias oficiales del estado colombiano en medio de una profunda crisis humanitaria y militar en la zona del Catatumbo.

Este ataque se enmarca en un contexto de violencia creciente, ya que los drones de producción industrial o casera se han convertido en un arma habitual en la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de disidencias de las ex Farc. Según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, los ataques con drones aumentaron un 146 por ciento entre enero y mayo de 2025, pasando de 49 incidentes a 121, lo que evidencia una escalada tecnológica en el conflicto colombiano que exige nuevas estrategias de defensa y protección.