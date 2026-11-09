Ataque con drones en Versalles deja viviendas dañadas en Tibú

Un ataque con drones explosivos sacudió el corregimiento de Versalles en Tibú, Norte de Santander, dejando viviendas afectadas. Esta violencia se suma a la escalada en el Catatumbo.

Un ataque con drones cargados con explosivos dejó varias viviendas dañadas en el corregimiento de Versalles, una zona rural del municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander. La detonación se produjo la noche del domingo 8 de noviembre, marcando un nuevo episodio de violencia en la región del Catatumbo.

Detalles del ataque en Versalles

Momentos de gran tensión vivieron los habitantes de Tibú durante la noche del 8 de noviembre tras las explosiones. La información preliminar indica que los artefactos impactaron directamente en viviendas de la población civil. Aunque las imágenes muestran a los residentes corriendo entre el caos, aún no se ha confirmado si existen personas lesionadas en este incidente específico.

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Este evento no es aislado, ya que el corregimiento de Versalles ya había sufrido un ataque similar el 3 de octubre. En aquella ocasión, el uso de drones dejó cuatro civiles heridos, incluyendo a una menor de 14 años, y destruyó al menos seis viviendas. La violencia recurrente ha llevado a varias familias a marcar sus casas con banderas blancas como un intento desesperado de protección.

Conflicto territorial en el Catatumbo

La región del Catatumbo atraviesa una de sus crisis más críticas debido a la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este conflicto armado ha atrapado a la población civil, quienes sufren los efectos directos de la confrontación.

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Los recuentos disponibles señalan que durante lo que va del año se han registrado más de 70 ataques con drones contra la fuerza pública. Paralelamente, cerca de 40 ataques han sido dirigidos contra la población civil en esta zona del país, evidenciando la escalada de esta modalidad bélica.

Impacto nacional y respuesta del Gobierno

La situación se enmarca en un fin de semana particularmente violento para Colombia durante los primeros tres meses del gobierno de Abelardo de la Espriella. El sábado, un ataque similar en el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, dejó tres militares muertos y decenas de heridos.

Tras esta oleada de atentados, el presidente De la Espriella anunció el refuerzo de la defensa contra drones ofensivos y sistemas antidrones. El mandatario envió una advertencia a los responsables indicando que "por cada atentado, un bombardeo". Paralelamente, el Ejército neutralizó intentos en Tadó, Chocó, y en la vía Pamplona-Bucaramanga, mientras repelió un ataque contra un peaje en el Cauca.