Ataque con drones mata a 5 militares en Santa Rosa del Sur, Bolívar

Un ataque con drones explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur deja 5 muertos y 35 heridos el 7 de noviembre en Bolívar, según el Ejército.

Un ataque coordinado con drones cargados con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur dejó un saldo de cinco militares muertos y 35 uniformados heridos en el departamento de Bolívar. El incidente ocurrió la tarde del sábado 7 de noviembre y fue confirmado oficialmente por la Primera División del Ejército Nacional, quien calificó la acción como una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario. Esta agresión marca un escalón significativo en la violencia armada que afecta a la región sur de Colombia.

Detalles del Ataque en Santa Rosa del Sur

La instalación militar ubicada en el municipio de Santa Rosa del Sur fue el objetivo directo de la operación aérea realizada por grupos armados ilegales. Las aeronaves no tripuladas sobrevolaron la base y arrojaron artefactos explosivos contra la infraestructura física, causando daños estructurales severos. Según los reportes preliminares, la explosión derrumbó techos y esparció escombros por todo el perímetro, mientras que columnas de humo negro se elevaron sobre la zona, tal como se observa en videos difundidos en redes sociales.

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El saldo inicial de tres fallecidos fue actualizado a cinco víctimas mortales tras las verificaciones de campo realizadas por las autoridades castrenses. Entre los 35 heridos, ocho se encuentran en estado grave, lo que ha saturado la capacidad de respuesta médica local. La Primera División del Ejército rechazó tajantemente esta nueva acción violenta, destacando el impacto psicológico y operativo que representa para las tropas desplegadas en una subregión históricamente golpeada por la confrontación armada.

Grupos Armados y Contexto Regional

Aunque no existe una atribución oficial inmediata, el análisis estratégico señala a las disidencias de las Farc, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el Clan del Golfo como los principales sospechosos. Estas estructuras operan activamente en el sur de Bolívar y se disputan el control territorial y las rutas de economías ilícitas, como la minería ilegal. La escalada en el uso de drones para ataques contra objetivos militares sugiere una evolución táctica en la metodología de estos grupos para neutralizar la presencia del Estado.

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La seguridad en la región se vio comprometida también por otro incidente paralelo el mismo día. Más temprano, se registró un ataque con explosivos lanzados desde drones en las inmediaciones del peaje La Agustina, sobre la vía Panamericana. Este doble evento encendió las alarmas de las autoridades nacionales, evidenciando una coordinación o una propagación geográfica de esta nueva modalidad de terrorismo aéreo no convencional en el país.

Impacto Social y Próximos Pasos

El alcalde del municipio, Milton Alexis Olaya, emitió un comunicado público solicitando oraciones y reflejando la angustia de una comunidad que permanece en vilo ante la repetición de hechos sangrientos. Las autoridades han activado todos los protocolos de seguridad en la zona y han iniciado las averiguaciones para determinar con precisión las circunstancias y los responsables del atentado.

El Ejército Nacional ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía para que colabore en la investigación. Cualquier persona con información sobre los autores del ataque puede reportarla a través de la Línea 107 de la institución. Hasta el momento, no se reportan capturas ni detenidos, y las investigaciones continúan activas para restablecer la seguridad en esta zona estratégica del departamento de Bolívar.