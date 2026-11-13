Ataque con explosivos contra patrulla policial en Cali deja cero heridos

Un artefacto explosivo fue lanzado contra una patrulla del GOES en Cali el 12 de noviembre. El alcalde condena el atentado y las autoridades refuerzan la seguridad en el sector.

Las autoridades en Cali confirmaron que el 12 de noviembre, tras las 10 de la noche, hombres arrojaron un artefacto explosivo contra una patrulla de la Policía Nacional que realizaba labores de vigilancia en el occidente de la ciudad. La explosión se registró cerca de la Escuela de Carabineros en el barrio Siloé, generando alarma inmediata entre los vecinos.

Detalles del atentado contra la patrulla GOES

El Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional fue el objetivo específico del lanzamiento. La entidad afirmó que no se reportaron personas heridas a causa de este atentado terrorista contra los uniformados.

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Tras la detonación, se formó una columna de humo visible sobre el lugar. Varios ciudadanos grabaron videos en redes sociales para alertar sobre la situación en la zona mientras las autoridades desplegaban un procedimiento de seguridad y cerraban la vía para investigar.

Aunque existen versiones iniciales, no se ha establecido oficialmente si el artefacto fue lanzado a mano o si llegó mediante una motocicleta cargada con la bomba. Las investigaciones continúan para determinar los detalles exactos del mecanismo de la explosión.

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Rechazo político y contexto de violencia

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó de manera contundente el ataque ocurrido el 12 de noviembre. El mandatario pidió a los ciudadanos denunciar a los responsables para evitar que los terroristas sigan sembrando miedo en la ciudad capital del Valle del Cauca.

Este suceso se suma a un ataque registrado en la madrugada del miércoles contra la sede de RCN en Cali, en el barrio Industrial, donde también se lanzó una granada sin causar heridos. Asimismo, el jueves 12 de noviembre se reportó un ataque con pólvora contra la estación de Policía del Galeón en Buenaventura.

El presidente del departamento, Abelardo de la Espriella, anunció el refuerzo de la seguridad en medios como RCN, Caracol Televisión y Semana tras amenazas previas. Existe la posibilidad de que estos hechos tengan relación con el ELN, quien habría desplegado una estrategia de secuestros y ataques.

Impacto en la seguridad y próximos pasos

Los tres incidentes comparten el uso de artefactos explosivos diseñados para generar temor sin causar lesiones graves inicialmente. Las autoridades mantienen operativos de seguridad y se esperan más declaraciones sobre la investigación.

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El contexto de violencia coincide con la ofensiva militar anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella contra los grupos armados del país. Mientras tanto, la ciudad se encuentra en alerta tras estos episodios aislados pero coordinados en tiempo y método.