Ataque con explosivos del ELN contra batallón militar en La Guajira deja 12 soldados heridos

Un atentado con explosivos contra el Batallón Cartagena en Riohacha, La Guajira, dejó al menos 12 soldados heridos. El Ejército atribuye el acto al ELN y refuerza la seguridad en la zona.

En la madrugada del miércoles 27 de mayo, un ataque con explosivos sacudió las inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 Cartagena, ubicado en la vía que conecta Riohacha con Maicao, en el departamento de La Guajira .

Según información preliminar del Ejército Nacional de Colombia, al menos 12 soldados resultaron heridos tras la detonación de artefactos explosivos que, de acuerdo con los reportes iniciales, fueron lanzados desde un vehículo en movimiento. El hecho generó pánico entre los uniformados y la población civil de la zona, que despertó sobresaltada por la fuerte explosión que resonó en el sector.

El Ejército colombiano atribuyó este acto terrorista al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que mantiene presencia en la región y que ha sido señalado en múltiples ocasiones por atentar contra la infraestructura militar y la seguridad de los ciudadanos. En un comunicado oficial, el Comando de la Primera División del Ejército rechazó categóricamente lo ocurrido y aseguró que se trata de una acción criminal que atenta contra la tranquilidad y la seguridad del pueblo guajiro.

Las autoridades han anunciado que pondrán el caso en conocimiento de las entidades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se logre identificar y capturar a los responsables. Tras el ataque, la Troncal del Caribe, una de las vías principales de la región, permanece cerrada mientras la Policía Nacional y el Ejército mantienen el control de la zona para garantizar la seguridad de los transeúntes y evitar nuevos incidentes.

Las tropas de la Primera División han incrementado su despliegue operacional en el área, fortaleciendo las medidas de seguridad y coordinando acciones conjuntas con las autoridades locales. El Comando de las Fuerzas Militares también condenó enérgicamente el cobarde atentado y reiteró su compromiso de preservar la estabilidad del territorio, así como de combatir a las estructuras criminales que buscan sembrar miedo y violencia en las comunidades.

Este nuevo episodio de violencia se suma a una larga lista de ataques perpetrados por el ELN en La Guajira, una región que ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza pública. La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes exigen mayor protección por parte del Estado. Mientras tanto, los soldados heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica especializada.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un reporte más detallado sobre el estado de salud de los afectados y los avances en las investigaciones para dar con los responsables del atentado





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