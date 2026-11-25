Acolfutpro denuncia agresión al plantel de Deportes Quindío en Yumbo. El equipo se prepara para definir el campeonato ante Boca Juniors en Armenia.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ( Acolfutpro) registró una violenta agresión contra el autobús que transportaba a la delegación del Deportes Quindío. El incidente ocurrió la noche del lunes 23 de noviembre en Yumbo, Valle del Cauca, poco después de que el equipo de Armenia lograra una victoria crucial de 2 a 0 ante Boca Juniors de Cali en el partido de ida de la final del Torneo BetPlay.

Detalles del ataque en Yumbo

Según el reporte oficial de Acolfutpro, grupos de desconocidos arrojaron piedras contra el vehículo durante la salida del Estadio Municipal Raúl Miranda. La fuerza del proyectil fue considerable, ya que una de las piedras logró atravesar y romper una de las ventanas laterales del autobús. Fragmentos de vidrio cayeron dentro de la cabina donde se encontraban los jugadores y el cuerpo técnico, generando un escenario de alto riesgo para la integridad física del plantel.

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Riesgo para Javier Reina

El incidente puso en peligro directo al portero Javier Reina, quien viajaba en el vehículo. Acolfutpro declaró que la piedra estuvo a punto de impactarlo, evidenciando la gravedad de la situación. Las fotografías difundidas por el gremio muestran el daño en el cristal y la piedra utilizada en el ataque. Aunque no se han reportado heridas físicas entre los futbolistas, la amenaza fue real y el clima de tensión se incrementó significativamente tras el triunfo deportivo.

Posición de Acolfutpro y autoridades

La Asociación de Futbolistas Profesionales emitió un comunicado de condena categórica hacia estos actos de violencia. En su perfil de X, la organización rechazó los ataques cobardes y solicitó a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Dimayor y los ministerios del Interior, del Trabajo y del Deporte que actúen para garantizar la seguridad. Acolfutpro instó a priorizar el respeto y la convivencia en los entornos deportivos, independientemente del marcador o la rivalidad.

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Contexto deportivo y final en Armenia

El triunfo del Deportes Quindío se consolidó gracias a un doblete del delantero José Pepe Lloreda. Con esta ventaja, el cuadro armenio se dirige al partido de vuelta programado para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Armenia. El equipo solo necesita un empate para asegurar su regreso a la Primera A y la victoria en el torneo del segundo semestre.

Consecuencias y preparación para la vuelta

La seguridad del plantel es la prioridad absoluta para la directiva y los jugadores. A pesar de la ventaja deportiva, el ambiente se encuentra caldeado por los incidentes de la ida. No se conocen capturas ni identidades de los agresores. El equipo buscará blindar su defensa en casa para cerrar la serie y evitar novedades que podrían alterar el desenlace del campeonato en Armenia.