Ataque con vehículos incendiados en Dagua, Valle del Cauca, genera alerta por presencia de grupos armados

Tres vehículos fueron quemados por hombres armados en la vía al mar, cerca de la cabecera municipal de Dagua. La alcaldesa Karol Villarejo alertó sobre el riesgo de grupos armados en la zona, que ya ha registrado otros incidentes de inestabilidad. Las autoridades investigan el caso mientras la comunidad exige mayor seguridad.

En la noche del 27 de abril, se registró un nuevo ataque en el municipio de Dagua , ubicado en el Valle del Cauca. Según el reporte preliminar, tres vehículos fueron incendiados por hombres armados en la vía al mar, uno de los corredores viales más importantes de Colombia.

La Policía del departamento confirmó a medios locales que los hechos ocurrieron a unos 100 metros de la cabecera municipal, específicamente en el sector de El Limonar, como se pudo observar en videos compartidos en redes sociales. La alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, declaró en Blu Radio que los ciudadanos que transitaban por la zona fueron los primeros en alertar a las autoridades sobre el incendio de los vehículos.

Afortunadamente, el ataque no dejó personas lesionadas, pero sí generó una gran preocupación en la comunidad. La funcionaria destacó que, aunque en Dagua no se habían registrado quemas de vehículos anteriormente, existe un alto riesgo de presencia de grupos armados en la zona.

Además, mencionó que el municipio ha sido testigo de otros incidentes de alteración del orden público, como la instalación de cilindros explosivos en lugares como El Queremal y en la vía nacional. La situación de seguridad en el departamento es crítica, y la incertidumbre sigue presente entre los habitantes. Las autoridades continúan investigando el caso para determinar los responsables y evitar futuros ataques. Mientras tanto, los residentes de Dagua permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevos incidentes violentos.

La comunidad exige mayor presencia de las fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad y proteger a la población de posibles amenazas. Este evento se suma a una serie de hechos violentos que han afectado la región en los últimos meses, generando un clima de inestabilidad y desconfianza entre los ciudadanos. Las autoridades locales y nacionales han sido llamadas a tomar medidas urgentes para restablecer el orden y prevenir más actos de violencia en la zona





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