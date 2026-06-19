Ataque contra vehículo de representante electa del Pacto Histórico en Antioquia prende alarmas electorales

La congresista electa Luz Verónica Estrada resultó ilesa tras un ataque armado contra su vehículo blindado en una carretera del Suroeste antioqueño, zona de influencia de grupos armados. El incidente ocurrió a dos días de las elecciones y las autoridades investigan los responsables mientras refuerzan la seguridad en la región.

Un incidente que involucra a la representante electa a la Cámara por el Pacto Histórico , Luz Verónica Estrada , activó las alertas de seguridad en el Suroeste antioqueño.

Según el reporte oficial del Departamento de Policía de Antioquia, en la tarde del viernes 19 de junio, cuando Estrada se desplazaba en un vehículo blindado por la vía que conecta los municipios de Urrao y Betulia, su automotor recibió un impacto de bala en el parachoques. El esquema de seguridad que la acompañaba activó los protocolos correspondientes y logró evacuar a la congresista electa del lugar.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que Luz Verónica Estrada está completamente ilesa y bajo estricta protección institucional. Este hecho ocurre en una zona rural marcada por una compleja dinámica de seguridad, donde operan estructuras criminales y disidencias armadas, lo que genera preocupación de cara a la jornada electoral del domingo, ya que evidencia los riesgos para los candidatos y funcionarios en áreas apartadas del departamento.

Las autoridades locales y nacionales continúan investigando el origen del ataque y han reforzado sus medidas para garantizar la normalidad de los comicios





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luz Verónica Estrada Pacto Histórico Antioquia Ataque Elecciones Seguridad Disidencias Urrao Betulia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobernación de Antioquia duplica recompensa a 200 millones por cabecilla del Frente 36 alias 'Pimpón'La administración departamental elevó la recompensa por información que permita la captura de Ferney de Jesús Roldán Rivera, señalado como integrante clave de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER) del Frente 36. El gobernador Andrés Julián Rendón hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades y reiteró que cualquier dato que conduzca a su neutralización será recompensado. El individuo es acusado de labores de inteligencia, extorsión y control territorial en zonas rurales de Campamento y Angostura.

Read more »

Sector turismo en cifras: ingresos hoteleros caen 5,7% en abril mientras los salarios suben 10,9% según el DaneCartagena, Antioquia y Bogotá concentran las mayores caídas de personal ocupado en el sector.

Read more »

Trump firma en Versalles el pacto que pone fin a la guerra con IránEl texto establece la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares entre Estados Unidos, Irán y sus aliados dentro del conflicto.

Read more »

‘Colombia puede convertir el Pacto Verde Europeo en una ventaja competitiva para su agro’: SolidaridadJoel Brounen, country manager de la entidad, dijo que el país muestra avances en café y palma, pero hay brechas.

Read more »