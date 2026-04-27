Ataque de disidentes de las Farc en Jamundí deja camión incendiado y bloquea vía clave

Disidentes de las Farc incendiaron un camión en Jamundí, bloqueando la vía entre el casco urbano y varios corregimientos. El procurador general condenó la ola de violencia en Cauca y Valle del Cauca, pidiendo acciones contundentes y protección para evitar la repetición de estos hechos.

En la noche del domingo 26 de abril, se registró un nuevo ataque en Jamundí , perpetrado por disidentes de las Farc, quienes incendiaron un camión sobre el puente de Río Claro, bloqueando el paso entre el casco urbano y los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba, Guachinte y Villa Colombia.

Según testigos, sujetos armados interceptaron un vehículo de carga de una empresa avícola en la vía que conecta con Robles y Timba, y posteriormente lo incineraron. El incidente obligó al Ejército Nacional a desplegar tropas para contener la expansión de los ataques del grupo armado ilegal, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Jamundí tuvo que intervenir de manera inmediata para controlar el fuego. El camión transportaba pollos vivos, la mayoría de los cuales perecieron calcinados por las llamas.

Este acto, atribuido a grupos armados ilegales, generó una profunda preocupación entre los residentes y transportadores de la región, quienes dependen de esta vía para actividades laborales, educativas y de acceso a servicios básicos. Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, hizo un llamado a ejercer control político tras la ola de violencia en Cauca y Valle del Cauca, que dejó una veintena de muertos y más de 30 heridos.

Inicialmente, expresó su condena y rechazo a estas acciones terroristas perpetradas en el suroccidente del país, pidiendo a las autoridades competentes que desplieguen acciones contundentes de persecución y castigo, así como la implementación inmediata de medidas de protección para evitar la repetición de estos hechos. Además, exhortó a las autoridades públicas en todos sus niveles a cumplir con el mandato constitucional de proteger a todas las personas en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Les recordó que la salvaguarda de la vida y el funcionamiento efectivo de las instituciones son deberes nucleares de la función pública, desde el más alto nivel jerárquico del Estado. El procurador también invitó a todos los concejales, diputados y congresistas a activar sus funciones de control político para obtener resultados inmediatos.

Finalmente, manifestó su solidaridad y condolencias a las víctimas, familiares y comunidades afectadas en Cauca y Valle del Cauca, señalando que hace propio el dolor y la impotencia que estos hechos suscitan y extiende una petición de colaboración irrestricta con las autoridades





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