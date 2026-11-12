Ataque de Israel al Hospital Nasser en Gaza deja seis muertos

El ejército israelí confirma bombardeo en el Hospital Nasser de Jan Yunis para eliminar a un líder de Hamás, provocando al menos seis víctimas mortales y daños graves en las instalaciones sanitarias.

Las fuerzas de defensa israelíes llevaron a cabo un bombardeo dirigido contra el Hospital Nasser en el sur de la Franja de Gaza durante la madrugada del jueves. El ataque, que se centró en el ala quirúrgica de la instalación, dejó como saldo inicial al menos seis personas fallecidas y cerca de treinta heridos, incluyendo profesionales de la salud y pacientes. El Ministerio de Sanidad de la entidad palestina condenó firmemente la acción, calificándola como una violación flagrante de las leyes internacionales que protegen a las instalaciones médicas.

Detalles del bombardeo y víctimas fatales

Fuentes del personal hospitalario, que incluyen profesionales gazatíes y británicos, denunciaron que las tropas israelíes realizaron dos bombardeos con drones militares contra el complejo quirúrgico poco después de la medianoche. Los proyectiles causaron daños graves en las instalaciones, dejando fuera de servicio todo el complejo de quirófanos. Las víctimas identificadas en la morgue del Hospital Nasser hasta el momento incluyen a un menor de trece años, un médico de cincuenta y dos años, y cuatro hombres más cuyas edades oscilan entre los veintisiete y los cincuenta y tres años.

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El hospital alberga a aproximadamente ochocientos pacientes ingresados en el momento del ataque. El personal sanitario afirmó no haber recibido ninguna advertencia ni orden de evacuación previa a la ofensiva. Esta falta de comunicación contrasta con la declaración oficial del Ejército israelí, que sostuvo en un comunicado que se tomaron medidas para reducir los daños a los civiles, como el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea durante la operación.

Objetivos declarados y perfil de Muhamad abu Ismail

Según el comunicado emitido por el Ejército israelí, la misión conjunta de las FDI y el Shin Bet tenía como objetivo eliminar a Muhamad abu Ismail, identificado como el presunto comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás. El mando castrense israelí lo señala como responsable de supervisar las actividades de la brigada y de la planificación y ejecución de ataques contra las tropas israelíes. Además, se le acusa de mantener a numerosos rehenes en cautiverio a lo largo de la guerra.

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El comunicado oficial detalló que la operación tuvo lugar dentro del Hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja. Sin embargo, existe una discrepancia significativa entre el objetivo declarado y las bajas confirmadas. El nombre de Muhamad abu Ismail no aparece en la lista de los fallecidos identificados en la morgue del Hospital Nasser tras el bombardeo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del ataque en términos de eliminación del objetivo de alto rango.

Contexto humanitario y consecuencias internacionales

El ataque al Hospital Nasser se enmarca en un conflicto que ha devastado la infraestructura sanitaria de Gaza durante más de un año. Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de mil seiscientos gazatíes y herido a otros cinco mil ochocientos setenta y ocho. Esta ofensiva ha sido investigada por la justicia internacional como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en la región.

La destrucción del Hospital Nasser añade una nueva capa de crisis al sistema de salud ya colapsado en la Franja. El Ministerio de Sanidad palestino afirmó en su comunicado que atacar un centro médico, donde hay pacientes que reciben tratamiento y equipos que cumplen con su labor humanitaria, constituye un grave atentado contra el sistema sanitario. La organización destacó que esta acción viola las convenciones internacionales que garantizan la protección de las instalaciones médicas, su personal y los pacientes.

Desde octubre de 2023, el conflicto ha resultado en la muerte de más de setenta y cuatro mil seiscientos palestinos. La comunidad médica internacional y las organizaciones de derechos humanos han expresado su profunda preocupación por la seguridad del personal sanitario y la continuidad de los servicios de urgencia en las zonas de conflicto. La falta de evacuación previa y los daños a la infraestructura crítica plantean interrogantes sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario en las operaciones militares recientes.